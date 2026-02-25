Из канцелярии президента Польши похитили более 140 тыс. долларов

В Польше разгорается большой скандал, который связан с крупными финансовыми нарушениями. А возник он не где-нибудь, а в канцелярии президента Кароля Навроцкого. Как выяснилось, там пропали более 500 тысяч злотых, это около 140 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расследованием этого дела занялась прокуратура Варшавы. Под подозрение попали несколько служащих администрации президента, которые решили нажиться на так называемом фонде помощи и кредитования сотрудников. Они оформляли займы на работников канцелярии без их ведома. При этом деньги до адресатов не доходили, а присваивались мошенниками.

Эта схема вскрылась после того, как из зарплат некоторых служащих стали вычитать непонятный платеж. В интересах следствия прокуратура пока не разглашает подробности. Сейчас выясняется, как долго могла длиться эта афера и количество пострадавших. Предполагаемый ущерб от хищений мог составить около полумиллиона злотых, но эта сумма предварительная и пока официально не подтверждена.