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Из канцелярии президента Польши похитили более 140 тыс. долларов

25 февраля 2026 10:43
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В Польше разгорается большой скандал, который связан с крупными финансовыми нарушениями. А возник он не где-нибудь, а в канцелярии президента Кароля Навроцкого. Как выяснилось, там пропали более 500 тысяч злотых, это около 140 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из канцелярии президента Польши похитили более 140 тыс. долларов-2

Расследованием этого дела занялась прокуратура Варшавы. Под подозрение попали несколько служащих администрации президента, которые решили нажиться на так называемом фонде помощи и кредитования сотрудников. Они оформляли займы на работников канцелярии без их ведома. При этом деньги до адресатов не доходили, а присваивались мошенниками.

Эта схема вскрылась после того, как из зарплат некоторых служащих стали вычитать непонятный платеж. В интересах следствия прокуратура пока не разглашает подробности. Сейчас выясняется, как долго могла длиться эта афера и количество пострадавших. Предполагаемый ущерб от хищений мог составить около полумиллиона злотых, но эта сумма предварительная и пока официально не подтверждена.

# Польша

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