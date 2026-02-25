Проверка ВС по поручению Президента продолжается во 2-й инженерной бригаде

В Беларуси продолжается масштабная внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента. На этот раз экзамен держит 2-я инженерная бригада. Она дислоцируется под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверяется техническое состояние вооружения, военной и специальной техники, а также наличие и качество хранения запасов материальных средств. В запечатанном конверте под грифом «секретно» – задача от Главнокомандующего – снять с хранения и поставить в строй технику. Это несколько единиц, которые определил госсекретариат Совбеза.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: Во многом от таких видов обеспечения, как инженерное обеспечение, тоже зависит успех боя. От того, как лично в подготовлен, от того как техника содержится на хранении, как техника эта будет готова к выполнению задач по предназначению, зависит очень многое. Поэтому сделали выбор на одну из частей инженерных войск – 2-я инженерная бригада. Здесь практически разная техника для выполнения задач – и машины разграждения, и техника, которая чистит дороги, и техника, которая ставит минные поля. Порядка пяти батальонов различной техники.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Есть вопросы отдельные по хранению техники. И есть вопросы по ремонту техники, а именно по срокам. И сейчас будем разбираться с качеством. Поэтому такого рода внезапные проверки дают свой результат. И мы вместе с Советом безопасности дальше будем продолжать эту практику по поручению главы государства. После каждой проверки составляется документ совместный с Советом безопасности, условно, протокол поручений с исполнителями со сроком исполнения. И пока не исправят эти недостатки, конечно, мы это будем отслеживать до конца.

Ход проверки находится на личном контроле главы государства. По ее завершению будет проведен детальный анализ для устранения возможных недостатков и корректировки работы по совершенствованию белорусской армии, подготовке и обучению личного состава.