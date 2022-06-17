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День электротранспорта отмечают в Беларуси. Тематическую выставку представят возле Национальной библиотеки

17 июня 2022 06:25
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Новости Беларуси. Автомобили, автобусы, велосипеды, скутеры – и все с приставкой «электро». Тематической выставкой передовых моделей в Беларуси отмечают День электротранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День электротранспорта отмечают в Беларуси. Тематическую выставку представят возле Национальной библиотеки-1

Развитие этого экологичного вида средства передвижения является национальным приоритетом. Рынок стремительно развивается. В стране уже курсируют десятки электробусов. А 17 июня ученые и конструкторы представят новые образцы площадке у Национальной библиотеки.

День электротранспорта отмечают в Беларуси. Тематическую выставку представят возле Национальной библиотеки-4

В экспозиции не только пассажирский транспорт, но и электрогрузовики, минивэны и квадроциклы. И все исключительно отечественного производства. Впервые на выставке появится возможность посидеть за рулем микроэлектромобиля, который, по словам разработчиков, станет отличным подспорьем для бюджетных перевозок. Тем более, когда в стране активно развивается зарядная инфраструктура, действуют льготы и преференции для увеличения их использования.

# Электромобили # общество # Фотофакт

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