Акции должны быть бессрочными: в ходе республиканской «Недели леса» у телеканала СТВ появилась именная посадка

Новости Беларуси. Ведущие нашего телеканала 5 апреля присоединились к республиканской акции «Неделя леса». Результат этого труда станет заметен лишь через десятки лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Саженцы появились там, где летом 2016 года разрушительный след оставил ураган.
Всего на территории Боровлянского спецлесхоза ветер повредил около 600 гектаров посадок. Их восстановление стало общим делом. За несколько дней акции здесь, под Минском, успели поработать уже около 1000 человек.
Олег Степанюк, ведущий СТВ:
Я думаю, что акции должны быть бессрочными. Круглогодичными, постоянными и постоянными.
Не приурочивать к «Неделе леса», а просто делать вылазки на природу,
чтобы, есть такой журналистский штамп, «оставить свой след на Земле».
Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза:
Надеемся, что до конца акции еще порядка 600 человек, как уже записано (люди записываются), примут участие.
Ели, сосны, дубы и ясени. Именная посадка СТВ здесь не единственная. В целом по стране
за время акции планируется создать новые леса на площади 25 тысяч гектаров нового леса.