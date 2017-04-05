Акции должны быть бессрочными: в ходе республиканской «Недели леса» у телеканала СТВ появилась именная посадка

Новости Беларуси. Ведущие нашего телеканала 5 апреля присоединились к республиканской акции «Неделя леса». Результат этого труда станет заметен лишь через десятки лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саженцы появились там, где летом 2016 года разрушительный след оставил ураган.

Всего на территории Боровлянского спецлесхоза ветер повредил около 600 гектаров посадок. Их восстановление стало общим делом. За несколько дней акции здесь, под Минском, успели поработать уже около 1000 человек.