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До +20 градусов прогнозируют на выходные. Системы отопления могут перевести в режим протапливания

04 октября 2018 06:43
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Новости Беларуси. 4 октября ко второй половине дня потеплеют все батареи в жилых домах Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отопление включалось поэтапно. Кому повезло больше, ощутил потепление в квартирах еще 1 октября.

До +20 градусов прогнозируют на выходные. Системы отопления могут перевести в режим протапливания-1

Столица первой в Беларуси завершила подключение жилого фонда к отоплению, скоро тепло придет в офисы и административные здания. Остальные регионы обещают подтянуться в ближайшие дни.

Впрочем, на выходных синоптики прогнозируют до +20 градусов. Если погода существенно улучшится, все системы переведут в режим протапливания.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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