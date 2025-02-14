Превзошли китайцев по управляемости и прочности! Гендиректор «Белшины» о Знаке качества
Качество – всего восемь букв, а сколько смысла! Для белорусов это стиль жизни и даже национальная черта. Качественную тональность задает глава государства, объявив, что эта пятилетка пройдет под эгидой качества. А еще в нашу жизнь вернулась добрая традиция присваивать почетный знак лучшим производителям товаров и услуг. Сегодня мы уже знаем имена победителей, и они навсегда войдут в историю суверенной Беларуси. Но что стоит за этим знаком? Сколько времени, сил, экспериментов стоила каждая из этих побед, и, главное, кто эти люди, что привели свой товар к вершине успеха? Покажем их в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.
В кабинете генерального директора бобруйской «Белшины» среди множества наград Государственному знаку качества отвели центральное место.
Александр Ковалев, генеральный директор предприятия «Белшина»:
Было у меня даже одним из решений поставить ее в вестибюле нашего административного здания. Но, откровенно говоря, побоялся не столько за сохранность, сколько за целостность. Сами видите, насколько это хрупкое изделие.
В первую очередь, это признание нашего продукта, признание нашего качества. Мне очень приятно, что не только комиссия, которая принимала участие в выборе этого продукта на Знак качества, но и сами потребители вложили свой вклад в выборе нашего продукта.
Продукт не просто оправдал ожидания, он поверг конкурентов в шок. Бобруйские шины на полигонах известной компании в Финляндии не только достойно продемонстрировали свои качества, но и «перетормозили» почти всех соперников. А китайские партнеры после испытаний наших шин в Поднебесной крепко пожали руку бобруйским коллегам.
Сергей Каюшников, начальник инженерно-технического центра предприятия «Белшина»:
Приехали китайские специалисты, отобрали шины прям с потока, промаркировали, отправили в автомобильный институт Geely. Прямо в Китай. Там проводили испытания в сравнении с LingLong – основной поставщик. Были крайне удивлены данному классу. Наша шина ни в чем не уступила LingLong, даже превзошла по управляемости и прочности, особенно по боковине (от ударов). Благодаря этому мы получили добро на поставку.
Президент правильно сказал, что нам надо надеяться на себя, а самое главное – доказать, что Республика Беларусь маленькая, но гордая, вполне может обеспечить высокий уровень своего производства.
Подробности смотрите в видео.