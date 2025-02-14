Превзошли китайцев по управляемости и прочности! Гендиректор «Белшины» о Знаке качества

Качество – всего восемь букв, а сколько смысла! Для белорусов это стиль жизни и даже национальная черта. Качественную тональность задает глава государства, объявив, что эта пятилетка пройдет под эгидой качества. А еще в нашу жизнь вернулась добрая традиция присваивать почетный знак лучшим производителям товаров и услуг. Сегодня мы уже знаем имена победителей, и они навсегда войдут в историю суверенной Беларуси. Но что стоит за этим знаком? Сколько времени, сил, экспериментов стоила каждая из этих побед, и, главное, кто эти люди, что привели свой товар к вершине успеха? Покажем их в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

В кабинете генерального директора бобруйской «Белшины» среди множества наград Государственному знаку качества отвели центральное место.

Александр Ковалев, генеральный директор предприятия «Белшина»:

Было у меня даже одним из решений поставить ее в вестибюле нашего административного здания. Но, откровенно говоря, побоялся не столько за сохранность, сколько за целостность. Сами видите, насколько это хрупкое изделие. В первую очередь, это признание нашего продукта, признание нашего качества. Мне очень приятно, что не только комиссия, которая принимала участие в выборе этого продукта на Знак качества, но и сами потребители вложили свой вклад в выборе нашего продукта.

Продукт не просто оправдал ожидания, он поверг конкурентов в шок. Бобруйские шины на полигонах известной компании в Финляндии не только достойно продемонстрировали свои качества, но и «перетормозили» почти всех соперников. А китайские партнеры после испытаний наших шин в Поднебесной крепко пожали руку бобруйским коллегам.