Перепись населения – для чего проводится и в чем ее основные задачи?

Большое счастье, что к вопросу геральдическому мы больше нигде не возвращаемся. Чего не скажешь о языковом. В переписи населения он по количеству внимания и спекуляций чуть ли не основной, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Хотя сама перепись наверняка не для этого проводится. А для чего? Если наша следующая запланирована на 2030-й, то зачем нам репетиция в 2027-м? Если не знали, она пройдет на базе Бобруйского района в октябре 2027 года.

Коллективный паспорт, рентген общества, портрет государства – такими эпитетами называют перепись населения в разных кругах. Задача одна – подготовка почвы для принятия решений на 10 лет вперед. Причем практику использовать в стране цифру как ориентир начали внедрять более 100 лет назад. Первая всеобщая перепись населения прошла на белорусской земле в 1897 году. Более масштабный формат она приобрела в 1926-м. Такой союзный перерасчет стал причиной возникновения известных пятилеток. Ориентируясь на результаты, в СССР определялись планом развития. Прошло немало времени, и перепись осталась таким же важным инструментом. Но для чего сейчас?

Надежда Хальцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Задача переписи населения и значимость переписи населения – это не только государственная задача. Прежде всего, она затрагивает интересы каждого гражданина, поскольку те данные, которые будут получены, будут заложены в основу, которая определит дальнейшие социальные выплаты, потребность в педагогических, медицинских, иных кадрах. Это позволит успешно реализовывать и развивать социальную инфраструктуру. В суверенной истории страны белорусов по осени считали трижды, каждый девятый год. Полученные данные всегда ложились в основу важных решений. Для примера, результаты 2009 года, показавшие снижение численности населения, привели к возникновению проекта «Большая семья». За третьего и последующего ребенка открывали депозитный счет в размере 10 тысяч долларов. А пробная перепись в Молодечненском районе в 2017 году показала, что немалая часть населения, которое работает в Минске, нуждается в большем количестве транспорта. Итог – электричка стала ходить чаще.