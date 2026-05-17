В Гомеле бездомные собаки напали на девочку – что с ней сейчас и кто за это ответит?
На неделе в Гомеле произошел трагический случай. Стая бродячих собак напала на 11-летнюю девочку, и случилось это не среди ночи на опушке глухого леса, а когда она возвращалась домой из школы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ребенка спас случайный прохожий. Школьницу экстренно доставили в больницу. Сейчас ее жизнь уже вне опасности. Но вопросы остались.
Чей ребенок может стать следующим, куда смотрела местная власть и что делать с бездомными животными – в непростых отношениях человека и природы попытался разобраться Глеб Прокофьев.
Паблики в соцсетях буквально гудят от возмущения. В Гомеле на 11-летнюю девочку напала стая бродячих собак. Ребенок сильно испуган и искусан. Потребовалась помощь врачей.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Нападение собак произошло на этом месте. Это территория лесополосы микрорайона Шведская горка. Позади меня жилой квартал, а в той стороне строящийся торговый центр. Эта территория не благоустроена, поэтому местных здесь редко встретишь.
В тот день Лида гуляла с подругами. Около четырех часов дня школьница попрощалась с ними и пошла домой. Чтобы сократить путь до остановки, свернула в лесополосу. Там ее и окружили два агрессивных пса. Защититься от них в одиночку ребенок не мог. На помощь пришел случайный прохожий – мотоциклист Александр услышал крики детей и бросился наперерез стае.
Александр Ревенок, житель Гомеля:
Одна щелкала зубами, она пыталась отмахнуться ногой. Вторая в этот момент за вытянутую ногу кусала и отбегала. Никто в нее прям не вцепился. Собаки для 11-летнего ребенка были достаточно крупными. Где-то 35-40 сантиметров в холке. Собаки сами отступили, как только я появился, но в дальнейшем попробовали приблизиться. Получив оплеуху, взвизгнула, вторая за ней в лес сразу же. Больше я их не видел.
Укусы по всему телу: на голове, спине и ногах. Пострадавшую Лиду экстренно доставили в больницу. Два часа хирурги боролись за здоровье девочки на операционном столе. После этого – реанимация, капельницы и постоянный контроль врачей. Сейчас самое страшное позади. Школьница идет на поправку, ее уже перевели в обычную травматологию.
Алексей Прислопский, врач травматолог-ортопед Гомельской областной детской клинической больницы:
Состояние девочки сейчас практически удовлетворительное. Она получает всю необходимую помощь. Прогноз у нее благоприятный. Я думаю, что в скором времени, по заживлению ран и снятию наших швов, она вернется к полноценной своей жизни.
Устав от постоянного внимания журналистов, родители Лиды отказались от встречи с нами. С отцом школьницы мы смогли поговорить лишь по телефону.
Сегодня мы с ней пообщались. Она говорит, что я с вами разговариваю и тут же забываю. Я не помню, что вчера было. То есть память пропадает. Потом как бы она вспоминает. Разговаривает и забывает о чем разговаривает. Я не знаю, что будет дальше.
Резонансное ЧП заставило все службы действовать быстро. Всех бродячих псов отлавливают и отправляют во временные вольеры.
Сергей Лещун, директор КУП «Спецкоммунтранс»:
Мониторинг продолжается до сих пор. В настоящее время наш экипаж дежурит на постоянной основе. Бездомные животные присутствуют, мигрируют, они могут прийти из соседнего микрорайона, то есть пройти по территории. Но на каждый такой случай, при поступлении заявки, мы выезжаем незамедлительно.
Главная версия нападения собак на ребенка – животные защищали свою территорию. Шалаш и будку в лесополосе обнаружил мужчина, спасший школьницу. Вероятно, здесь живут бездомные, которые фактически вырастили и приручили агрессивную стаю.
Коммунальные службы экстренно навели порядок, а обитателей лесного лагеря передали правоохранителям. Вот только настоящие хозяева этих мест – бродячие псы – переезжать не собираются.
Подробности в видео.