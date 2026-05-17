В Гомеле бездомные собаки напали на девочку – что с ней сейчас и кто за это ответит?

На неделе в Гомеле произошел трагический случай. Стая бродячих собак напала на 11-летнюю девочку, и случилось это не среди ночи на опушке глухого леса, а когда она возвращалась домой из школы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ребенка спас случайный прохожий. Школьницу экстренно доставили в больницу. Сейчас ее жизнь уже вне опасности. Но вопросы остались. Чей ребенок может стать следующим, куда смотрела местная власть и что делать с бездомными животными – в непростых отношениях человека и природы попытался разобраться Глеб Прокофьев.

Паблики в соцсетях буквально гудят от возмущения. В Гомеле на 11-летнюю девочку напала стая бродячих собак. Ребенок сильно испуган и искусан. Потребовалась помощь врачей. Глеб Прокофьев, корреспондент:

Нападение собак произошло на этом месте. Это территория лесополосы микрорайона Шведская горка. Позади меня жилой квартал, а в той стороне строящийся торговый центр. Эта территория не благоустроена, поэтому местных здесь редко встретишь.

В тот день Лида гуляла с подругами. Около четырех часов дня школьница попрощалась с ними и пошла домой. Чтобы сократить путь до остановки, свернула в лесополосу. Там ее и окружили два агрессивных пса. Защититься от них в одиночку ребенок не мог. На помощь пришел случайный прохожий – мотоциклист Александр услышал крики детей и бросился наперерез стае.

Александр Ревенок, житель Гомеля:

Одна щелкала зубами, она пыталась отмахнуться ногой. Вторая в этот момент за вытянутую ногу кусала и отбегала. Никто в нее прям не вцепился. Собаки для 11-летнего ребенка были достаточно крупными. Где-то 35-40 сантиметров в холке. Собаки сами отступили, как только я появился, но в дальнейшем попробовали приблизиться. Получив оплеуху, взвизгнула, вторая за ней в лес сразу же. Больше я их не видел. Укусы по всему телу: на голове, спине и ногах. Пострадавшую Лиду экстренно доставили в больницу. Два часа хирурги боролись за здоровье девочки на операционном столе. После этого – реанимация, капельницы и постоянный контроль врачей. Сейчас самое страшное позади. Школьница идет на поправку, ее уже перевели в обычную травматологию.

Алексей Прислопский, врач травматолог-ортопед Гомельской областной детской клинической больницы:

Состояние девочки сейчас практически удовлетворительное. Она получает всю необходимую помощь. Прогноз у нее благоприятный. Я думаю, что в скором времени, по заживлению ран и снятию наших швов, она вернется к полноценной своей жизни. Устав от постоянного внимания журналистов, родители Лиды отказались от встречи с нами. С отцом школьницы мы смогли поговорить лишь по телефону.

Сегодня мы с ней пообщались. Она говорит, что я с вами разговариваю и тут же забываю. Я не помню, что вчера было. То есть память пропадает. Потом как бы она вспоминает. Разговаривает и забывает о чем разговаривает. Я не знаю, что будет дальше. Резонансное ЧП заставило все службы действовать быстро. Всех бродячих псов отлавливают и отправляют во временные вольеры.