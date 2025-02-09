Преступности почти нет, ДТП в 3 раза меньше! Почему в Минске стало жить комфортнее – председатель Мингорсовета

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы порядка 17 лет в должностях на различных уровнях и в управлении Минска. Как вы оцениваете развитие нашей столицы на протяжении всего этого времени? Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Город развивается во всех направлениях. Мы не можем сказать, что мы приросли территориально. Четко главой государства поставлены задачи, чтобы город не был притягателем всех трудовых ресурсов с регионов, поэтому есть и отдельная программа по развитию... Александр Осенко:

Я про комфорт для жизни. Социальная сфера.

Артем Цуран:

Что касается комфорта, здесь абсолютно по всем направлениям мы видим очень серьезные подвижки, и они направлены прежде всего на безопасность, на пребывание на своей территории, в микрорайоне. Необязательно мы говорим про исторический центр, а именно человек, выходя из дома, четко понимает, как удобно, безопасно добраться на работу или на учебу, с учебы. Это и физическая безопасность, и в то же время этот самый комфорт. Посмотрите по ситуации с транспортом. У нас с 2002-2003 годов количество автомобилей, которые зарегистрированы именно в Минске, выросло практически в три раза. Плюс понимаем, сколько людей, которые не зарегистрированы в Минске и работают. Это видно по номерам практически в любой день. Понимаем, что это еще определенная часть населения, которая находится в столице. А при этом количество ДТП, (они есть, к сожалению, и со смертельным отходом) они ровно в противоположное количество раз уменьшились. То же самое можно сказать и по преступности уличной. Ее практически в городе нет. То есть человек может чувствовать себя спокойно, свободно и днем, и ночью, и машину свою оставить возле дома и так далее.