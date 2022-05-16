«Преступность не стоит на месте». Чему учатся курсанты в Академии МВД Беларуси?

Новости Беларуси. Праздничным стал этот понедельник, 16 мая, для преподавательского состава и курсантов Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня элитный ВУЗ отмечает день рождения.

Уже 64 года Академия выступает национальной кузницей кадров для милиции и других структур силового блока Беларуси. Курсантов отличает высокий уровень подготовки. В ее основе теория, наука и много практики. О том, как этому успешному триединству удается шагать в ногу со временем.

Служим закону, народу, Отечеству! С таким девизом теперь эти ребята шагают по жизни. Гордое звание курсант получить непросто. Серьезный интеллектуальный отбор на этапе поступления. Да и без твердой мотивации сесть за эти парты вряд ли удастся. Антон Снопок сделать другой профессиональный выбор просто не мог – парень воспитывается в семье, где особое отношение к погонам передается по наследству уже несколько поколений.

Антон Снопок, курсант 2 курса Академии МВД Беларуси:

Началось все еще задолго до меня, конечно. Это мой прадед, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Мой дед пошел по военному пути, он 23 года отдал армии. Мой отец служил в Департаменте охраны 23 года.

Антон выбрал для себя криминалистическое направление. А вообще в Академии МВД сегодня 7 факультетов. Здесь готовят специалистов для любой правоохранительной деятельности. Выпускники могут похвастаться глубоким знанием теории, которую уже прочно закрепили на практике. А научные школы Академии известны не только у нас, но и за рубежом. Более половины преподавателей имеют ученые степени и звания.

Павел Гридюшко, заместитель начальника Академии МВД Беларуси:

Преступность не стоит на месте. Каждый новый день, каждый новый месяц появляются новые способы совершений преступлений. И мы должны быть готовы не только к тому, что есть на сегодня, но и к тому, что нас может ожидать через месяц, два и три. Мы должны быть готовы дать рекомендации практическим органам, нашим коллегам, которые раскрывают, расследуют преступления, осуществляют борьбу с преступностью.

Экспертное слово преподавателей учитывается и в законотворческой работе. Научные достижения под силу и курсантам – свыше сотни ребят обладатели стипендии Президента.

Павел Логотько, курсант 3 курса Академии МВД Беларуси:

Мы более в научной работе делаем уклон на то, чтобы обосновывать какие-либо отрицательные человеческие черты и что с этим связано. Соответственно, как правильно это доказать, как правильно раскрыть какое-либо деяние. В этом заключается моя научная работа.

О том, что эти ребята будут верно служить на благо Родины, не усомнишься. Обладатели диплома Академии руководят профильными службами и подразделениями. Да что скажешь – шесть выпускников этого вуза дослужились до министров внутренних дел.

Александр Васильев, начальник Академии МВД Беларуси:

Хочется сказать слова благодарности профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам, курсантам, ветеранам Академии Министерства внутренних дел за непрерывный усердный труд, который они проявляют в обучении наших курсантов. За ту любовь, которую они прививают к работе, за те результаты, которые мы имеем сегодня. Я могу смело сказать, что Академия МВД является кузницей кадров для многих правоохранительных органов.