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«Преступность не стоит на месте». Чему учатся курсанты в Академии МВД Беларуси?

16 мая 2022 20:37
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Новости Беларуси. Праздничным стал этот понедельник, 16 мая, для преподавательского состава и курсантов Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня элитный ВУЗ отмечает день рождения.  

«Преступность не стоит на месте». Чему учатся курсанты в Академии МВД Беларуси?-1

Уже 64 года Академия выступает национальной кузницей кадров для милиции и других структур силового блока Беларуси. Курсантов отличает высокий уровень подготовки. В ее основе теория, наука и много практики.  

О том, как этому успешному триединству удается шагать в ногу со временем.  

«Преступность не стоит на месте». Чему учатся курсанты в Академии МВД Беларуси?-4

Служим закону, народу, Отечеству! С таким девизом теперь эти ребята шагают по жизни. Гордое звание курсант получить непросто. Серьезный интеллектуальный отбор на этапе поступления. Да и без твердой мотивации сесть за эти парты вряд ли удастся. Антон Снопок сделать другой профессиональный выбор просто не мог – парень воспитывается в семье, где особое отношение к погонам передается по наследству уже несколько поколений.  

«Преступность не стоит на месте». Чему учатся курсанты в Академии МВД Беларуси?-7

Антон Снопок, курсант 2 курса Академии МВД Беларуси:  
Началось все еще задолго до меня, конечно. Это мой прадед, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Мой дед пошел по военному пути, он 23 года отдал армии. Мой отец служил в Департаменте охраны 23 года.  

«Преступность не стоит на месте». Чему учатся курсанты в Академии МВД Беларуси?-10

Антон выбрал для себя криминалистическое направление. А вообще в Академии МВД сегодня 7 факультетов. Здесь готовят специалистов для любой правоохранительной деятельности. Выпускники могут похвастаться глубоким знанием теории, которую уже прочно закрепили на практике. А научные школы Академии известны не только у нас, но и за рубежом. Более половины преподавателей имеют ученые степени и звания.  

«Преступность не стоит на месте». Чему учатся курсанты в Академии МВД Беларуси?-13

Павел Гридюшко, заместитель начальника Академии МВД Беларуси:  
Преступность не стоит на месте. Каждый новый день, каждый новый месяц появляются новые способы совершений преступлений. И мы должны быть готовы не только к тому, что есть на сегодня, но и к тому, что нас может ожидать через месяц, два и три. Мы должны быть готовы дать рекомендации практическим органам, нашим коллегам, которые раскрывают, расследуют преступления, осуществляют борьбу с преступностью.  

«Преступность не стоит на месте». Чему учатся курсанты в Академии МВД Беларуси?-16

Экспертное слово преподавателей учитывается и в законотворческой работе. Научные достижения под силу и курсантам – свыше сотни ребят обладатели стипендии Президента.  

«Преступность не стоит на месте». Чему учатся курсанты в Академии МВД Беларуси?-19

Павел Логотько, курсант 3 курса Академии МВД Беларуси:  
Мы более в научной работе делаем уклон на то, чтобы обосновывать какие-либо отрицательные человеческие черты и что с этим связано. Соответственно, как правильно это доказать, как правильно раскрыть какое-либо деяние. В этом заключается моя научная работа.  

«Преступность не стоит на месте». Чему учатся курсанты в Академии МВД Беларуси?-22

О том, что эти ребята будут верно служить на благо Родины, не усомнишься. Обладатели диплома Академии руководят профильными службами и подразделениями. Да что скажешь – шесть выпускников этого вуза дослужились до министров внутренних дел.  

«Преступность не стоит на месте». Чему учатся курсанты в Академии МВД Беларуси?-25

Александр Васильев, начальник Академии МВД Беларуси:  
Хочется сказать слова благодарности профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам, курсантам, ветеранам Академии Министерства внутренних дел за непрерывный усердный труд, который они проявляют в обучении наших курсантов. За ту любовь, которую они прививают к работе, за те результаты, которые мы имеем сегодня. Я могу смело сказать, что Академия МВД является кузницей кадров для многих правоохранительных органов.  

«Преступность не стоит на месте». Чему учатся курсанты в Академии МВД Беларуси?-28

Преподаватели, курсанты, методики. Кажется, в этих стенах все экстрапробы. И это, кстати, подтверждено на высшем уровне. Академия трижды подряд становилась лауреатом Премии правительства за достижение значительных результатов в области качества.  

# Милиция Беларуси # общество # Антон Снопок # Павел Гридюшко # Павел Логотько # Александр Васильев # Фотофакт

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