Этот бурелом запомнится надолго. Смотрите, что сделал майский ураган в лесах Могилёвской области

Новости Беларуси. После майского урагана лесной фонд страны получил значительные повреждения. Чтобы навести порядок в лесу и попытаться спасти каждый кубометр древесины, плановая вырубка поставлена на паузу, а все силы брошены на разборку бурелома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше остальных от непогоды пострадала Могилевская область, там в помощи нуждаются сразу три района – Горецкий, Чериковский и Климовичский. 17 мая на подмогу могилевским лесхозам приедут коллеги из Витебска, Бреста и Гродно, в общей сложности почти 300 человек. Подробности у Юлии Мычки.

Юлия Мычка, корреспондент:

Погода испытывает на прочность могилевский лес, а вместе с ним и его работников. Майский ураган стал уже третьим с начала года и самым масштабным по количеству упавших деревьев. Их в 40 раз больше, чем в предыдущие буреломы.

Всего за полчаса ураган в Могилевской области наломал таких дров, что разбирать их придется все лето. Этот участок, к примеру, принадлежит Климовичскому лесхозу, и создается впечатление, что деревья здесь местами как будто косили косой. Стихия завалила больше годового объема заготовки всего лесного хозяйства. По предварительным данным, на земле лежит около 300 тысяч кубических метров древесины.

Михаил Степанов, главный лесничий Климовичского лесхоза:

Вся древесина, которая упала, пока она лежит, теряет свои технические качества, ухудшается в стоимостном выражении, поэтому нам необходимо ее в максимально сжатые сроки разготовить, вывезти и реализовать.

Сейчас специалисты тщательно обследуют лес. Ситуацию мониторят с воздуха, делают ежедневные обходы. Задача номер один – как можно быстрее подготовить материалы для выписки лесорубочных билетов и приступить к разработке. С самого утра в лесной пучине работает лесник Александр Демеденков. За 25 лет он повидал немало буреломов, но этот запомнит надолго. На его участке ветер сравнял с землей почти десятую часть насаждений, и такого еще на его памяти не было.

Александр Демеденков, лесник Кричевского лесничества:

За все переживаешь. Понятное дело, это твоя работа, тут столько вложено своего труда, столько лет отдано этому лесу, поэтому за все переживаешь. Что валится, что крушится. Это лес главного пользования, где-то делянки, которые могли бы и принести денег побольше для государства, и для лесхоза была бы какая-то прибыль неплохая.

В эпицентре внимания – труднодоступные участки, спасти в них древесину будет особенно сложно. С учетом всех затрат на услуги техники, топливо, зарплаты работникам экономика здесь трещит по швам. Но приказ на высшем уровне – невзирая ни на что, ни один кубометр древесины не должен пропасть.

Михаил Степанов:

Сегодня существует многооперационная техника, которая проходимая, но, конечно, просто инженерным решением конструктора тут не обойтись. Надо к каждому участку подходить индивидуально, искать подъезды, отъезды, что-то подстилать, где-то работать в тандеме и так далее. То есть все это будет в ручном режиме на каждом участке индивидуально.