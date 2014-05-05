Престижную журналистскую награду «Золотое перо» вручили в Минске

Новости Беларуси. Золотыми буквами 5 мая вписали в историю СМИ свои имена белорусские журналисты. В Минске вручили престижную награду «Золотое перо», сообщили в программ Новости «24 часа» на СТВ.

Среди лауреатов награды «Золотое перо» как признанные мастера слова, так и начинающие репортеры. Впервые среди номинаций – «Лучший очерк» и «Премия за гражданскую позицию».

Как подчеркивают в Белорусском союзе журналистов, сейчас как никогда высока роль этой профессии в обществе.

Леонид Екель, победитель конкурса «Золотое перо» в номинации «Лучший очерк»:

Я испытываю просто очень большие и радость, и уважение к такому жанру, как очерк. Очерк невозможно подстраивать под время, он традиционен, у него свои законы. И, самое главное, написать о людях так, чтобы им было приятно, чтобы они получили от этого радость.

Мне столько раз мне доводилось видеть, когда люди в возрасте бережно хранят каждую маленькую публикацию, как награду, как орден.

Анатолий Лемешонок, председатель Белорусского союза журналистов:

Журналистика стала еще более востребованной в обществе. А в любой профессии самое важное – это конкурентоспособность. То есть качество нашей продукции. Поэтому одна из задач Союза журналистов – это проведение мероприятий, которые способствовали бы развитию самой журналистики, качественных публикаций. И не только в газетах, но и на телевидении, радио.