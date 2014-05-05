5 мая Байнету исполнилось 20 лет

Новости Беларуси. Территория BY. 5 мая Байнету исполняется 20 лет. 5 мая уже далекого 1994 года впервые появился домен .by, а уже к концу того самого года и первые белорусские сайты.

Веб-страницы многим отличались от современных: картинок и тем более видео на них не было, а основное наполнение составляли тексты и гиперссылки.

Сегодня белорусских сайтов уже более 100 тысяч. Вместе с количеством ресурсов увеличилось и число белорусских пользователей Интернета: с 500 до 5 миллионов.

Сегодня это самый высокий показатель среди стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас Беларусь – лидер по темпам роста доменной зоны среди европейских стран.

Юрий Галякевич, начальник отдела РУП «Белтелеком»:

Фактически сеть передачи данных начала строиться на профессиональном уровне в Республике Беларусь в 1994 году. А об Интернете начали задумываться уже в 1995 году. И реально доступ в сеть Интернет был организован в 1997 году.

Если мы говорим о том, что сейчас обычная скорость доступа простого, рядового пользователя – 1 Мб, то что такое 256 К. То есть это уже в четыре раза больше. Сетью передачи данных на первоначальном этапе были банки.