Прикоснуться к мощам Святых Симеона Верхотурского и Пантелеймона можно в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно прибыли иконы с частичками мощей Святых Симеона Верхотурского и Пантелеймона. Всю неделю они будут находится в одной из древнейших православных церквей Беларуси – Коложской. Храм построен в XII веке.

Ежедневно перед иконами Святых Симеона Верхотурского и Пантелеймона будут проходить молебны за здравие. Однако прикоснуться к мощам можно в любое время: для верующих церковь открыта до позднего вечера.

Здесь ждут всех вне зависимости от вероисповедания. Кстати, помолиться сюда приходят как католики, так и православные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Новогродская:

Я сама являюсь католичкой, но считаю себя настоящим христианином. И пришла сюда поклониться мощам Святого Пантелеймона. Он является Святым как православных верующих, так и католических. И у меня также очень много друзей православных. И мы дружим, мы вместе отмечаем праздники. И считаю, что никакого разделения между православными и католиками у нас на Гродненщине нет и быть в принципе не должно.

Зинаида Корпей:

Вижу, что к иконе, которая у нас находится в храме, приходят и католики, и они посещают службу. И государство тоже способствует строительству храмов, оказывает помощь как православным, так и католикам. Поэтому я думаю, что в связи с этим у нас в стране мир и спокойствие.

Александр, протоиерей, настоятель Свято-Борисов-Глебской Коложской церкви:

Сами здесь встречаем всех, кто приходит в храм. Это самые разные люди и национальностей, и вероисповедования. Рады всем и готовы встречать всех.