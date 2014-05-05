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Прикоснуться к мощам Святых Симеона Верхотурского и Пантелеймона можно в Гродно

05 мая 2014 16:24
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Новости Беларуси. В Гродно прибыли иконы с частичками мощей Святых Симеона Верхотурского и Пантелеймона. Всю неделю они будут находится в одной из древнейших православных церквей Беларуси – Коложской. Храм построен в XII веке.

Ежедневно перед иконами Святых Симеона Верхотурского и Пантелеймона будут проходить молебны за здравие. Однако прикоснуться к мощам можно в любое время: для верующих церковь открыта до позднего вечера.

Здесь ждут всех вне зависимости от вероисповедания. Кстати, помолиться сюда приходят как католики, так  и православные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Новогродская:
Я сама являюсь католичкой, но считаю себя настоящим христианином. И пришла сюда поклониться мощам Святого Пантелеймона. Он является Святым как православных верующих, так и католических. И у меня также очень много друзей православных. И мы дружим, мы вместе отмечаем праздники. И считаю, что никакого разделения между православными и католиками у нас на Гродненщине нет и быть в принципе не должно.

Зинаида Корпей:
Вижу, что к иконе, которая у нас находится в храме, приходят и католики, и они посещают службу. И государство тоже способствует строительству храмов, оказывает помощь как православным, так и католикам. Поэтому я думаю, что в связи с этим у нас в стране мир и спокойствие.

Александр, протоиерей, настоятель Свято-Борисов-Глебской Коложской церкви:
Сами здесь встречаем всех, кто приходит в храм. Это самые разные люди и национальностей, и вероисповедования. Рады всем и готовы встречать всех.

# общество # Фотофакт # Мощи

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