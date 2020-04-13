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Повезли пожарную технику. 8 белорусов не могут вернуться из Казахстана

13 апреля 2020 18:51
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Новости Беларуси. 8 сотрудников борисовского завода пожарной техники две недели не могут вернуться из Казахстана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Повезли пожарную технику. 8 белорусов не могут вернуться из Казахстана-1

Полтора месяца назад компания направила несколько крупных партий в эту страну. Колонна двигалась через Россию. 2 апреля руководство, а также водители предприятия должны были вылететь в Минск, но рейс отменили.

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Попытка вернуться домой на наземном транспорте также не увенчалась успехом. Группу развернули на границе с Россией, несмотря на официальное письмо от посольства.

Повезли пожарную технику. 8 белорусов не могут вернуться из Казахстана-4

Виталий Миганович, генеральный директор предприятия:
Мы исполняли свой, грубо говоря, международный долг по международным обязательствам. Мы должны вернуться домой, то есть договор не может считаться оконченным, если люди не вернулись домой. От всех есть содействие, помощь какая-то, ведется работа, но пока российская сторона стоит на стопоре, мы находимся между небом и землей.

Повезли пожарную технику. 8 белорусов не могут вернуться из Казахстана-7

МЧС Казахстана поддержало наших соотечественников: предоставило гостиницу в Петропавловске. Все общественные места в городе закрыты из-за карантина. Сейчас белорусы находятся в изоляции.

# Коронавирус # происшествия # Виталий Миганович # Фотофакт

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