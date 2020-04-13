Повезли пожарную технику. 8 белорусов не могут вернуться из Казахстана

Новости Беларуси. 8 сотрудников борисовского завода пожарной техники две недели не могут вернуться из Казахстана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Полтора месяца назад компания направила несколько крупных партий в эту страну. Колонна двигалась через Россию. 2 апреля руководство, а также водители предприятия должны были вылететь в Минск, но рейс отменили.

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Попытка вернуться домой на наземном транспорте также не увенчалась успехом. Группу развернули на границе с Россией, несмотря на официальное письмо от посольства.