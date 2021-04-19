Преследование и оскорбления в интернете: что делать?

Век современных технологий и безграничных возможностей. Всемирная паутина позволяет нам общаться с людьми из любой точки земного шара. Но и здесь есть обратная сторона медали. Травля в интернете, преследование и угрозы. Анатолий Давыдовский, доцент кафедры программного обеспечения информационных технологий БГУИР:

Выделяют 4 типа киберсталкеров. Это так называемые мстительные, сквозные, интимные и коллективные киберсталкеры.

Стать жертвой преследования может каждый. Шантаж или устранение противника с поля конкуренции – это то, что движет злоумышленниками. Татьяна Колас, педагог-психолог информационно-методического отдела Республиканского центра психологической помощи:

Интернет-обидчики могут преследовать совершенно разные цели. Но их объединяет одно – это желание навредить жертве, унизить ее, оскорбить или как-то обидеть.

Анатолий Давыдовский:

Как правило, если ваша видеокамера, звукопередающее устройство включается и выключается без вашего вмешательства – это один из таких симптомов. У вас могут инсталлироваться программы, которые вы не устанавливали. Эти программы начинают работать.

Слежка, взлом веб-камеры и публикация личных данных. Информационная безопасность выходит на первый план. Особенно если вы получаете настораживающие сообщения, которые угрожают вашей жизни.

Анатолий Давыдовский:

Если говорить о мстительных киберсталкерах, то цель одна – выведение из равновесия некого психологического, максимальная попытка дожатия объекта преследования.

В интернете можно найти все, чего ты не ищешь. Навязчивое внимание может перетечь в травлю в Сети – кибербуллинг. Здесь же важно не приуменьшать значение происходящего. Нужно заблокировать обидчика и обратиться к администратору платформы с просьбой посодействовать этому.

Татьяна Колас:

Важно, во-первых, грамотно использовать настройки конфиденциальности и возможностей интернет-ресурсов. Во-вторых, оберегать свою личную информацию, в том числе используя надежные пароли. И, в-третьих, научиться правильно реагировать на оскорбления в интернете. Важно не воспринимать их на свой счет, отвечать нейтрально, неагрессивно, использовать юмор. Скорее всего, если обидчик не получит желаемой агрессивной реакции, то он пройдет мимо, и травля прекратится.

Анатолий Давыдовский:

Проблемы киберсталкинга и кибербуллинга нуждаются еще в серьезной проработке, потому что это принципиально новое явление социально-технологического порядка, социально-психологического или просто социального.