Неделя студенческой науки стартует в БГУ. Что ждёт участников?

Новости Беларуси. Студенческая наука на факультете международных отношений БГУ предоставляет огромное количество возможностей для самореализации. Убедиться в этом может любой желающий уже на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно на факультете будут проходить различные акции, где каждый найдет себе сферу по интересам. Принять участие в них могут студенты государственного университета. Программа включает тематические мероприятия, посвященные деятельности таможенных, дипломатических, консульских и туристических служб.

Студентам предложат принять участие в дебатах, дискуссиях, в том числе лингвистической направленности. А все научные инициативы помогут правильно оформить на практикуме, который проведет сотрудник Национальной библиотеки Беларуси. Завершится Неделя студенческой науки 23 апреля.