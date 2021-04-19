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Неделя студенческой науки стартует в БГУ. Что ждёт участников?

19 апреля 2021 06:21
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Новости Беларуси. Студенческая наука на факультете международных отношений БГУ предоставляет огромное количество возможностей для самореализации. Убедиться в этом может любой желающий уже на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неделя студенческой науки стартует в БГУ. Что ждёт участников?-1

Ежедневно на факультете будут проходить различные акции, где каждый найдет себе сферу по интересам. Принять участие в них могут студенты государственного университета. Программа включает тематические мероприятия, посвященные деятельности таможенных, дипломатических, консульских и туристических служб.

Студентам предложат принять участие в дебатах, дискуссиях, в том числе лингвистической направленности. А все научные инициативы помогут правильно оформить на практикуме, который проведет сотрудник Национальной библиотеки Беларуси. Завершится Неделя студенческой науки 23 апреля.

# Образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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