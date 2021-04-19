Семинары и конференции. Как в этом году пройдёт Неделя белорусского предпринимательства?

Новости Беларуси. Около 1,5 тысячи семинаров и конференций бизнеса и власти по всей стране. Неделя белорусского предпринимательства стартует 19 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Около 1,5 тысячи семинаров и конференций бизнеса и власти по всей стране. Неделя белорусского предпринимательства стартует 19 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции масштабный форум соберет представителей деловых кругов из Беларуси, ЕС, Китая, России и станет своеобразной флагманской площадкой для международных организаций, поиска новых идей и сотрудничества. В течение семи дней участники обсудят приоритетные направления развития малого и среднего бизнеса. К ним присоединятся представители органов госуправления.
В 2021 году неделю посвятят 30-летию начала формирования частного сектора экономики Беларуси и 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете. Центральным событием станет деловой форум. Он пройдет 21 апреля в Национальной библиотеке.