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Семинары и конференции. Как в этом году пройдёт Неделя белорусского предпринимательства?

19 апреля 2021 06:35
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Новости Беларуси. Около 1,5 тысячи семинаров и конференций бизнеса и власти по всей стране. Неделя белорусского предпринимательства стартует 19 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семинары и конференции. Как в этом году пройдёт Неделя белорусского предпринимательства?-1

По традиции масштабный форум соберет представителей деловых кругов из Беларуси, ЕС, Китая, России и станет своеобразной флагманской площадкой для международных организаций, поиска новых идей и сотрудничества. В течение семи дней участники обсудят приоритетные направления развития малого и среднего бизнеса. К ним присоединятся представители органов госуправления.

Семинары и конференции. Как в этом году пройдёт Неделя белорусского предпринимательства?-4

В 2021 году неделю посвятят 30-летию начала формирования частного сектора экономики Беларуси и 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете. Центральным событием станет деловой форум. Он пройдет 21 апреля в Национальной библиотеке.

# Бизнес в Беларуси # общество # Фотофакт

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