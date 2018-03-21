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Пресечь атаку воздушного противника. Авиация Беларуси была поднята по тревоге в рамках проверки Вооружённых Сил

21 марта 2018 12:19
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Новости Беларуси. По поручению Президента в Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 марта по тревоге была поднята авиация.

Пресечь атаку воздушного противника. Авиация Беларуси была поднята по тревоге в рамках проверки Вооружённых Сил-1

По замыслу, над территорией нашей страны обнаружен воздушный противник. Цель – пройти мимо сил ПВО незамеченным. Для пресечения противоправных действий судов-нарушителей привлекались дежурные силы и средства по противовоздушной обороне.

Большая часть полетов выполнялась с выключенными системами опознавания. Сложность пилотирования заключалась и в том, что летать пришлось предельно низко.

Пресечь атаку воздушного противника. Авиация Беларуси была поднята по тревоге в рамках проверки Вооружённых Сил-4

Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Основными задачами являлись прикрытие административно-промышленных центров, выполнение перехвата авиаатак маловысотных, малоскоростных воздушных целей, некоторые из которых имитировали действия воздушного терроризма.

Пресечь атаку воздушного противника. Авиация Беларуси была поднята по тревоге в рамках проверки Вооружённых Сил-7

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Положительно, что все контрольные цели спустя несколько минут были обнаружены подразделениями РТВ. То есть наши военно-воздушные силы и войска ПВО видят воздушное пространство и то, что в нем происходит. Но оценки уже будут выставлены после анализа реальных действий подразделений авиации и зенитно-ракетных войск, которые привлекаются для работы по этим контрольным целям.

Пресечь атаку воздушного противника. Авиация Беларуси была поднята по тревоге в рамках проверки Вооружённых Сил-10

# общество # Фотофакт # Станислав Зась # Игорь Голуб # Вооруженные силы Республики Беларусь

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