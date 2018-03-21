Пресечь атаку воздушного противника. Авиация Беларуси была поднята по тревоге в рамках проверки Вооружённых Сил

Новости Беларуси. По поручению Президента в Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 марта по тревоге была поднята авиация.

По замыслу, над территорией нашей страны обнаружен воздушный противник. Цель – пройти мимо сил ПВО незамеченным. Для пресечения противоправных действий судов-нарушителей привлекались дежурные силы и средства по противовоздушной обороне.

Большая часть полетов выполнялась с выключенными системами опознавания. Сложность пилотирования заключалась и в том, что летать пришлось предельно низко.