Пресечь атаку воздушного противника. Авиация Беларуси была поднята по тревоге в рамках проверки Вооружённых Сил

Новости Беларуси. По поручению Президента в Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 марта по тревоге была поднята авиация.
Новости Беларуси. По поручению Президента в Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 марта по тревоге была поднята авиация.
По замыслу, над территорией нашей страны обнаружен воздушный противник. Цель – пройти мимо сил ПВО незамеченным. Для пресечения противоправных действий судов-нарушителей привлекались дежурные силы и средства по противовоздушной обороне.
Большая часть полетов выполнялась с выключенными системами опознавания. Сложность пилотирования заключалась и в том, что летать пришлось предельно низко.
Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Основными задачами являлись прикрытие административно-промышленных центров, выполнение перехвата авиаатак маловысотных, малоскоростных воздушных целей, некоторые из которых имитировали действия воздушного терроризма.
Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Положительно, что все контрольные цели спустя несколько минут были обнаружены подразделениями РТВ. То есть наши военно-воздушные силы и войска ПВО видят воздушное пространство и то, что в нем происходит. Но оценки уже будут выставлены после анализа реальных действий подразделений авиации и зенитно-ракетных войск, которые привлекаются для работы по этим контрольным целям.