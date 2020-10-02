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Преподаёт уже 20 лет. Учитель физики из Борисова рассказывает, почему ни разу не пожалел о своём выборе профессии

02 октября 2020 14:18
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Новости Беларуси. Учитель – это призвание. Названы лучшие учителя Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди них – Сергей Викторович Сакович, учитель физики гимназии № 3 Борисова.

Он преподает этот предмет детям уже 20 лет и ни разу не пожалел, что выбрал такой жизненный путь.

Преподаёт уже 20 лет. Учитель физики из Борисова рассказывает, почему ни разу не пожалел о своём выборе профессии-1

Сергей Сакович, учитель физики гимназии № 3:
Почему физики? Наверное, основной посыл был благодаря моему классному руководителю, моему учителю физики Волынцу Евгению Евгеньевичу. Это заслуженный учитель Республики Беларусь. Я сам из семьи учителя.

Преподаёт уже 20 лет. Учитель физики из Борисова рассказывает, почему ни разу не пожалел о своём выборе профессии-3

Анна Куртасова, корреспондент СТВ:
Как говорил Максим Горький, учить детей – дело необходимое, но иногда полезно самим учиться у детей. Этот девиз выбрал для себя и Сергей Викторович Сакович. Его ученики неоднократно показывали высокие результаты, имели свои разработки, ученики находили новые способы решения задач. Сергей Викторович охотно использует в своих уроках все новинки.

Заинтересовать ученика и найти подход к каждому – кредо Сергея Викторовича. На уроках физики он проводит эксперименты, использует современные технологии. Для одаренных школьников есть специальные программы. К каждому индивидуальный подход.

Преподаёт уже 20 лет. Учитель физики из Борисова рассказывает, почему ни разу не пожалел о своём выборе профессии-5

Иван Березка, ученик гимназии № 3:
Подходы действительно интересные. Мы сейчас решали задачу с помощью проектора. И так у нас проходит почти каждый урок. Мне, да и всем, думаю, нравится. Это очень увлекательно и познавательно.

Сергей Викторович нам помогает. Он отзывчивый, добрый. Всегда готов помочь.

Преподаёт уже 20 лет. Учитель физики из Борисова рассказывает, почему ни разу не пожалел о своём выборе профессии-7

Галина Устилко, заместитель директора гимназии № 3:
Сергей Викторович воспитал большое количество учеников, которые являлись победителями республиканской Олимпиады по физике, победителями международных конкурсов.

Учителя 3-й гимназии стараются воспитывать своих учеников разносторонне. Кстати, здесь есть настоящий музей педагогики. Экспозиция включает около 800 экспонатов, связанных с историей образовательного процесса в районе. В зале музея часто проводятся тематические конференции.

Преподаёт уже 20 лет. Учитель физики из Борисова рассказывает, почему ни разу не пожалел о своём выборе профессии-9
Преподаёт уже 20 лет. Учитель физики из Борисова рассказывает, почему ни разу не пожалел о своём выборе профессии-10

Подробнее о том, как учат в гимназии № 3 Борисова, смотрите в видеоматериале.

# Школы в Беларуси # Анна Куртасова

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