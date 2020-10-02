Преподаёт уже 20 лет. Учитель физики из Борисова рассказывает, почему ни разу не пожалел о своём выборе профессии

Он преподает этот предмет детям уже 20 лет и ни разу не пожалел, что выбрал такой жизненный путь.

Новости Беларуси. Учитель – это призвание. Названы лучшие учителя Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди них – Сергей Викторович Сакович, учитель физики гимназии № 3 Борисова.

Сергей Сакович, учитель физики гимназии № 3: Почему физики? Наверное, основной посыл был благодаря моему классному руководителю, моему учителю физики Волынцу Евгению Евгеньевичу. Это заслуженный учитель Республики Беларусь. Я сам из семьи учителя.

Анна Куртасова, корреспондент СТВ:

Как говорил Максим Горький, учить детей – дело необходимое, но иногда полезно самим учиться у детей. Этот девиз выбрал для себя и Сергей Викторович Сакович. Его ученики неоднократно показывали высокие результаты, имели свои разработки, ученики находили новые способы решения задач. Сергей Викторович охотно использует в своих уроках все новинки.

Заинтересовать ученика и найти подход к каждому – кредо Сергея Викторовича. На уроках физики он проводит эксперименты, использует современные технологии. Для одаренных школьников есть специальные программы. К каждому индивидуальный подход.