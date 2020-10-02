Преподаёт уже 20 лет. Учитель физики из Борисова рассказывает, почему ни разу не пожалел о своём выборе профессии
Новости Беларуси. Учитель – это призвание. Названы лучшие учителя Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди них – Сергей Викторович Сакович, учитель физики гимназии № 3 Борисова.
Он преподает этот предмет детям уже 20 лет и ни разу не пожалел, что выбрал такой жизненный путь.
Сергей Сакович, учитель физики гимназии № 3:
Почему физики? Наверное, основной посыл был благодаря моему классному руководителю, моему учителю физики Волынцу Евгению Евгеньевичу. Это заслуженный учитель Республики Беларусь. Я сам из семьи учителя.
Анна Куртасова, корреспондент СТВ:
Как говорил Максим Горький, учить детей – дело необходимое, но иногда полезно самим учиться у детей. Этот девиз выбрал для себя и Сергей Викторович Сакович. Его ученики неоднократно показывали высокие результаты, имели свои разработки, ученики находили новые способы решения задач. Сергей Викторович охотно использует в своих уроках все новинки.
Заинтересовать ученика и найти подход к каждому – кредо Сергея Викторовича. На уроках физики он проводит эксперименты, использует современные технологии. Для одаренных школьников есть специальные программы. К каждому индивидуальный подход.
Иван Березка, ученик гимназии № 3:
Подходы действительно интересные. Мы сейчас решали задачу с помощью проектора. И так у нас проходит почти каждый урок. Мне, да и всем, думаю, нравится. Это очень увлекательно и познавательно.
Сергей Викторович нам помогает. Он отзывчивый, добрый. Всегда готов помочь.
Галина Устилко, заместитель директора гимназии № 3:
Сергей Викторович воспитал большое количество учеников, которые являлись победителями республиканской Олимпиады по физике, победителями международных конкурсов.
Учителя 3-й гимназии стараются воспитывать своих учеников разносторонне. Кстати, здесь есть настоящий музей педагогики. Экспозиция включает около 800 экспонатов, связанных с историей образовательного процесса в районе. В зале музея часто проводятся тематические конференции.
Подробнее о том, как учат в гимназии № 3 Борисова, смотрите в видеоматериале.