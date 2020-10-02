Новый законотворческий сезон. Осенняя сессия стартовала в парламенте Беларуси

Новости Беларуси. Депутатам необходимо изучить общественное мнение по вопросу конституционной реформы. Об этом заявил Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Палаты представителей отметил, что работа над изменением основного закона страны должна быть системной и слаженной. Здесь важно вести прямой диалог с народом, изучить мнение избирателей. В основу новой Конституции должен лечь симбиоз общественных инициатив и экспертного мнения. При этом все предложения еще предстоит тщательно выверить и утвердить на Всебелорусском народном собрании.

Очередная сессия Палаты представителей уже отмечена принятием первого важного решения. 2 октября депутаты дали согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром Беларуси.

Напомним, после президентских выборов правительство в соответствии с законодательством ушло в отставку. «За» назначение премьер-министра проголосовали 99 из 100 депутатов.