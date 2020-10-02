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Новый законотворческий сезон. Осенняя сессия стартовала в парламенте Беларуси

02 октября 2020 11:29
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Новости Беларуси. Депутатам необходимо изучить общественное мнение по вопросу конституционной реформы. Об этом заявил Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новый законотворческий сезон. Осенняя сессия стартовала в парламенте Беларуси -1

Глава Палаты представителей отметил, что работа над изменением основного закона страны должна быть системной и слаженной. Здесь важно вести прямой диалог с народом, изучить мнение избирателей. В основу новой Конституции должен лечь симбиоз общественных инициатив и экспертного мнения. При этом все предложения еще предстоит тщательно выверить и утвердить на Всебелорусском народном собрании.  

Новый законотворческий сезон. Осенняя сессия стартовала в парламенте Беларуси -4

Очередная сессия Палаты представителей уже отмечена принятием первого важного решения. 2 октября депутаты дали согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром Беларуси.

Новый законотворческий сезон. Осенняя сессия стартовала в парламенте Беларуси -7

Напомним, после президентских выборов правительство в соответствии с законодательством ушло в отставку. «За» назначение премьер-министра проголосовали 99 из 100 депутатов.

Новый законотворческий сезон. Осенняя сессия стартовала в парламенте Беларуси -10

Между тем, новый законотворческий сезон для белорусских парламентариев обещает быть насыщенным. В повестке – порядка трех десятков законопроектов. В первом чтении депутаты намерены рассмотреть изменения Закона «О таможенном регулировании в Беларуси», а также «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация ряда международных договоров. Во второй половине дня первое заседание четвертой сессии проведут сенаторы.

# Парламент Беларуси # общество # Владимир Андрейченко # Роман Головченко # Фотофакт

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