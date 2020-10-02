«На любых циклах производства можно посмотреть объём выбросов загрязняющих веществ». Какие интересные проекты были представлены на экологическом конкурсе

Татьяна Конончук, начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь: Минприроды ежегодно проводит порядка шести экологических конкурсов среди детей, предприятий, общественных экологов, но этот конкурс эко-стартапов проводится в этом году впервые. Самая главная миссия этого конкурса – привлечь внимание общественности и в целом всего населения к решению экологических проблем.

Гости программы « Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Татьяна Конончук , начальник управления выставок и ярмарок Национального выставочного центра «БелЭКСПО» – Александр Здобников и учитель химии и английского языка гимназии №1 г.п. Зельва – Наталья Гром .

Сколько было подано заявок?

Александр Здобников, начальник управления выставок и ярмарок Национального выставочного центра «БелЭКСПО»:

58 заявок у нас было подано, только в интернет-голосовании приняли участие около семи тысяч людей, т. е. это говорит о том, что конкурс действительно вызвал большой интерес. Мы выбрали 12 проектов, из них 7 в результате стали финалистами.

Какие вы можете выделить проекты, которые могли бы пригодиться в обычной жизни и могли бы внедриться?

Татьяна Конончук:

Заслуживает внимания IT-проект, который не просто обобщил, систематизировал различные законодательства в сферах экологии, но в рамках мониторинга атмосферного воздуха на предприятиях, на производстве, что очень важно, уже сегодня это работает, и на любых циклах производства можно посмотреть объем выбросов загрязняющих веществ и т. д. Очень большое количество проектов было в сфере обращения с отходами, сегодня это наиболее актуальный вопрос.

Интересный еще был проект – это 3D-печать малых архитектурных форм, скамеек и т. д. из пластика, из вторичных ресурсов. Это тоже очень важный проект. Поэтому все проекты очень масштабные, проработаны и уже действует, но вот для устойчивости, конечно, всем нужна поддержка.