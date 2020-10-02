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МИД Беларуси проведёт переаккредитацию работающих в Беларуси иностранных СМИ

02 октября 2020 13:42
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Новости Беларуси. Беларусь с 5 октября отзывает своих послов в Польше и Литве для консультаций в Минск. И рекомендует главам дипмиссий этих стран на нашей территории последовать примеру белорусских коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь отзывает своих послов в Литве и Польше для консультаций в Минск. Комментарий МИД

МИД Беларуси проведёт переаккредитацию работающих в Беларуси иностранных СМИ-1

Кроме того, МИД проведет переаккредитацию по новым правилам работающих в Беларуси иностранных СМИ. Связано это с принятием нового положения. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Беларусь заинтересована в дальнейшем присутствии зарубежных СМИ, которые будут работать на укрепление отношений между нашими странами.

МИД: Беларусь ответит на санкции ЕС

МИД Беларуси проведёт переаккредитацию работающих в Беларуси иностранных СМИ-4

Отметим, со 2 октября, в связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда наших должностных лиц белорусской стороной вводится ответный санкционный список.

# МИД Беларуси # общество # Фотофакт

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