МИД Беларуси проведёт переаккредитацию работающих в Беларуси иностранных СМИ

Новости Беларуси. Беларусь с 5 октября отзывает своих послов в Польше и Литве для консультаций в Минск. И рекомендует главам дипмиссий этих стран на нашей территории последовать примеру белорусских коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь отзывает своих послов в Литве и Польше для консультаций в Минск. Комментарий МИД
Кроме того, МИД проведет переаккредитацию по новым правилам работающих в Беларуси иностранных СМИ. Связано это с принятием нового положения. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Беларусь заинтересована в дальнейшем присутствии зарубежных СМИ, которые будут работать на укрепление отношений между нашими странами.
МИД: Беларусь ответит на санкции ЕС
Отметим, со 2 октября, в связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда наших должностных лиц белорусской стороной вводится ответный санкционный список.