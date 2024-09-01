Преобразился до неузнаваемости – как Микашевичи готовятся к «Дожинкам»?

Традиционно в Беларуси хлеборобов чествуют с размахом. Хлеб – всему голова. Это знали наши предки. В этом убедились и мы. В современных реалиях пшеница – это и продовольствие, и предмет торга, и в некотором роде даже оружие. Потому в Беларуси за ситуацией в полях следят с особым вниманием и с особым пиететом подходят к труду тех, кто на страже той самой продовольственной безопасности. В этом году «Дожинки» будут принимать Бешенковичи, Воложин, Мосты, Корма, Климовичи и Микашевичи. Этой традиции уже не один десяток лет. Идея возродить такой обряд принадлежит Президенту. Александр Лукашенко всегда чествовал аграриев и лично жал руку передовикам жатвы. Первый массовый праздник урожая принимал Столин в 1996 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе Алеся Иванова решила вернуться на родину «Дожинок», в Брестскую область, и посмотреть, как в Микашевичах готовятся перенять аграрную эстафету. В этом городе областной праздник урожая пройдет уже на следующих выходных.

За эту уборочную наш экипаж на этом комбайне намолотил 1,5 тысячи тонн.

И на хозяйстве «Вульковский рассвет» Лунинецкого района это лучший результат. На зерновом счету Евгения Воронича и Анатолия Еремича не одна страда, однако в тандеме аграрии работали впервые. Слаженная работа и вовремя отремонтированная техника – так выглядит формула успеха механизаторов.

Евгений Воронич, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Вульковский рассвет»:

Ремонт комбайна производится в зимнее время, запчасти поставляются вовремя, качественные. В этом году погодные условия больше позволили нормально пройти.

Еще с древности труженики полей считались главными кормильцами своего народа. Поэтому чествование лучших аграриев – не просто добрая традиция, а в первую очередь – дань уважения героям нашего времени. Праздник хлеборобов в Беларуси проводится почти 30 лет. За это время «Дожинки» приняли десятки городов и поселков из разных уголков страны. Этой осенью центром притяжения аграриев Брестского региона станут Микашевичи.

Несмотря на то, что «Дожинки» – праздник хлеборобов, это еще и долгожданное событие для всех без исключения жителей города. Микашевичи в прямом смысле заиграли новыми красками. Чтобы встретить областной праздник тружеников села, в городе навели лоск буквально на каждом квадратном метре. Начиная от дворов и заканчивая центральным парком.

Александр Дедович, председатель Микашевичского горисполкома:

Мы находимся в городском парке города Микашевичи. Этот парк у нас преобразился за последние пару лет. Но к «Дожинкам» мы, конечно, приводили его в порядок. Здесь были уложены новые дорожки, обустроен новый скейт-парк, детская игровая площадка. Большое количество зеленых насаждений, деревьев, туй, лиственных деревьев. Поставлены новые лавочки, урны, освещение. В общем, парк преобразился, и соседи, тот же райцентр Лунинец, нам по-доброму завидуют, что у нас получилось такое место замечательное для отдыха всей семьей.

Впервые в Микашевичах появились светофоры. Закупили новые остановочные павильоны, а старые опоры заменили на оцинкованные. Однако главным подарком жителям Микашевичей стало обновленное здание детской поликлиники. Раньше оно числилось на базе молочной кухни и не ремонтировалось с самого момента открытия – больше 40 лет.

Александр Яблуновский, заведующий педиатрическим отделением поликлиники филиала № 1 Микашевичской больницы:

Здесь полностью обновился как внутри, так и фасад здания. Была закуплена новая мебель, новая вся оргтехника. Было организовано каждому медицинскому работнику компьютерное место для работы. Поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену. Прием ведут 4 врача-педиатра, а также приезжают из Лунинецкой ЦРБ узкие специалисты.

Празднование «Дожинок» в Микашевичах пройдет 7 сентября. Основные мероприятия развернутся в центральной части города. Пока программа торжества держится в секрете, однако некоторые «фишки» нам все же удалось раскрыть.

Александр Дедович:

У нас планируется выставка карьерной техники на территории нашего торгового центра, я думаю, это тоже будет необычно. Если выставка сельхозтехники – это как-то такое, скажем, мероприятие обыденное, то карьерную технику (карьерные самосвалы, краны, погрузчики) не все видели нашего белорусского производства, больших размеров.