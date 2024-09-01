Жатва в Беларуси подходит к завершению – собрано более 7 миллионов 800 тысяч тонн зерна

Жатва в Беларуси подходит к завершению. Остались буквально считаные гектары, и этот этап официально придет к финишу, а во всех областях отметят главный сельхозпраздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О скором приближении «Дожинок» можно судить хотя бы по тем произведениям аграрного творчества, которые появляются в белорусских полях. Соломенные хаты, буслы, комбайны – каждый год мы наблюдаем эти скульптуры. Хорошо, конечно, что сельское хозяйство вдохновляет на творчество.

Но урожай по осени считают, и вот с какими цифрами аграрии завершают жатву. На сегодня в Беларуси собрано более 7 миллионов 800 тысяч тонн зерна. Это данные с учетом рапса. Аграрии постепенно приступают к выполнению и других задач. Это уборка кукурузы. К этому процессу уже приступили в отдельных хозяйствах. В основном идет заготовка на силос и зеленый корм – обработано 13,5 % площадей. На зерно собрали всего 22 тысячи тонн. Но это только начало. Дальше больше.