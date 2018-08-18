«Шла сюда с большим воодушевлением». Каждый второй житель Оршанщины принял участие в субботнике

Новости Беларуси. Все вместе и каждый в отдельности. Более 60 тысяч человек добровольно приняли участие в масштабном субботнике в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это практически каждый второй житель региона. Люди понимают - только от них зависит, какой будет их малая родина. Убирали дворы, устанавливали бордюры, скашивали газоны и сажали цветы. Чистили, мыли, подметали и выносили хлам, в том числе и на предприятиях, состоянием которых остался недоволен Президент во время рабочей поездки по Оршанскому региону.

В Барани живет порядка 11 тысяч человек. Примерно столько же в лучшие годы работали на крупнейшем в городе предприятии. Сегодня здесь 600 сотрудников. И, несмотря на выходной день, все на заводе. Состояние Оршанского района как лакмусовая бумажка. Почему Президент принял жесткие решения в отношении отдельных чиновников?

Виктория Шеркауи, закройщик ОАО «Техника связи»:

Немножко уставшие уже в конце субботника. Но лично я шла сюда с большим воодушевлением. Субботники проводятся для того, чтобы коллектив более сблизился друг с другом. И чтобы рабочие места поддерживали в чистоте.

Валентина Вишневская, директор ОАО «Техника связи»:

Все замечания главы государства мы услышали. Сегодня коллектив настроен на то, чтобы навести порядки на каждом этаже, в каждой комнате.

А это уже Оршанский инструментальный. Отец Гульнары Лобовой стоял еще у истоков строительства завода. Здесь трудилась и мама. А для самой Гульнары предприятие и вовсе было первым местом работы.

Гульнара Лобова, житель Орши:

Это было начало 90-х годов. Денег у предприятия не было. Но все равно все работники завода, абсолютно все, старались все сделать, чтобы завод все-таки стоял на ногах. Из последних сил держались. И теперь смотреть на все это, на эти все развалины, очень больно. Это невыносимо. Поэтому я сегодня обязательно, сразу согласилась прийти сюда, чтобы помочь.

Инструментальный завод напоминает большой муравейник. Одни сгребают опилки, другие рушат перегородки, третьи демонтируют крышу. Наравне со всеми трудится и новый председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко. Коллективу Оршанского райисполкома представили нового руководителя

Игорь Исаченко, председатель Оршанского райисполкома:

Элементарные вещи, которые не требуют, простите за выражение, никаких мозгов больших, чтобы решать экономические вопросы предприятия. И никаких больших капитальных вложений. Это просто безалаберность некоторых руководителей, которые, откровенно говоря, засиделись и не видят дальше своего кабинета.