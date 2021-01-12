Премию «За духовное возрождение» вручат в Минске 12 января. Кто в списке награждённых?
Новости Беларуси. 12 января в Минске вручат премию «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их присудил Президент Беларуси еще накануне рождественских праздников.
Этой традиции не один год. О людях, заслуги которых получили высокую оценку, мы уже успели рассказать в нашем эфире.
Президент Беларуси присудил премии «За духовное возрождение»
В списке награжденных авторский коллектив Белорусского союза художников, занимавшийся восстановлением Туровского креста, создатели мемориального комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.
Премия «За духовное возрождение» присуждена также родителям-воспитателям детского дома семейного типа Татьяне и Андрею Баритоль.
За непростой труд в период эпидемии COVID-19 этой наградой отмечен и коллектив Минской детской инфекционной больницы.