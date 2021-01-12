Премию «За духовное возрождение» вручат в Минске 12 января. Кто в списке награждённых?

Новости Беларуси. 12 января в Минске вручат премию «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их присудил Президент Беларуси еще накануне рождественских праздников.

Этой традиции не один год. О людях, заслуги которых получили высокую оценку, мы уже успели рассказать в нашем эфире.

Президент Беларуси присудил премии «За духовное возрождение»