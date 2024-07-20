Обучат езде на коляске и жизни без барьеров – посетили лагерь активной реабилитации

Валерия Яскевич, корреспондент:

Более четверти века каждое лето для инвалидов-колясочников открывают свои двери лагерь активной реабилитации. Здесь обучают самостоятельности, езде на коляске и жизни без барьеров и ограничений.

Со всех уголков Синеокой сюда съезжаются люди, которые в результате несчастных случаев получили травмы и оказались в инвалидном кресле. Попадают в лагерь лишь после полного медицинского обследования и заполнения анкеты. В документах указывают состояние здоровья и свои навыки. Тщательно отбор проходит и команда работников.

Инна Дигилевич, заместитель председателя общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:

Если говорить о наших волонтерах, то это студенты. Студенты медицинских вузов, студенты БГУФК, Полесского университета, тех специальностей, которые в дальнейшем в своей работе столкнутся с людьми с инвалидностью и конкретно передвигающихся в инвалидных колясках. Но, конечно, есть и совершенно не касающиеся медицины волонтеры. Что касается инструкторов, которые обучают, то, прежде всего, это люди в инвалидных колясках. Они пример для тех курсантов, которые только вот сели в коляски инвалидные.