Где в Беларуси можно приготовить хлеб и сделать квас? Побывали в Славгородском районе

Выходные со смаком. Славгородский район – это не только голубая криница, а еще долина сыров и агроусадеб. Туристический кластер к живым истокам – нектар для путешествий. По гастрономическим тропинкам отправляемся в деревню Михайлов. Здесь готовят всей семьей и передают фирменные рецепты из поколения в поколение.

В центре внимания белорусская кухня. Все продукты натуральные. Что-то выращивают в своем саду и на огороде, что-то покупают у друзей фермеров. Хозяйки готовят хлеб, варят сыр, делают квас. Национальных блюд здесь целый букет. А самое главное, можно научиться и увезти рецепт домой.

Татьяна Бацейко-Чеботарь, хозяйка агроусадьбы:

Вот это не печка, дети. Это наша мультиварка, но только древняя. Поставил туда пять чугунов, хлеб, пирог, кашу и суп, там еще что-то. И оно все сразу приготовилось. Мы готовим старинное блюдо, называется белорусская таркованка. Пастухи, когда уходили на пастбище пасти скот, брали с собой картошку вчерашнюю, холодную, так немножко ее придавливали. Туда немножко шкварок, немножко «цыбулі». В современной интерпретации белорусская таркованка, она больше выглядит как запеканка. Но это, опять же, толченая картошка, это шкварки, это уже можно добавить туда грибочки, сыр. Самая наша любимая фишка гостей – это наши блины. Это белорусские налистники с творогом. Это классика.