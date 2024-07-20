Жара, рекордные ливни, ураган. Как уберечься от сюрпризов погоды? Анонс ток-шоу «Большой город»
Лето в Беларуси: аномальная жара, рекордные ливни, грозовой фронт, ураган, тысячи поваленных деревьев, гектары пострадавших лесов, разрушения и даже жертвы разгула стихии. Гибнут люди в водоемах. Как пережить высокую температуру, обезопасить себя от перегрева и чрезвычайных происшествий, связанных с погодой?
Эту тему обсудили гости ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра в 10 утра.
Погода бьет рекорды по всем фронтам: жара, ливни, грозы, порывы ветра. Это нормально?
Лето для территории Беларуси – самая опасная пора.
Водная ловушка.
В паркинге на Якуба Коласа более 20 автомобилей оказались затопленными.
Ливень 18 июля. Продолжение следует? Как минимизировать последствия, если ты оказался за рулем автомобиля в потоке уличной реки.
– Прямо оставлять автомобиль?
– А что остается делать?
У природы нет плохой погоды. А есть небезопасное поведение во время неблагоприятных условий.
Подход спасательного катера очень затруднен в таких погодных условиях.
Как сохранить жизнь и здоровье, избежать негативных последствий? От удара молнии никто не застрахован.
Молния – это электрический высоковольтный ток. У пациента будут множественные ожоги.
И чего ждать от второй половины лета?
– Жара еще такая будет? Ливни?
– Будет и жара, и холодные периоды, будут и ливни.
Большой город против атмосферных атак. Воскресенье, 21 июля, 10:00.