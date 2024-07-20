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Жара, рекордные ливни, ураган. Как уберечься от сюрпризов погоды? Анонс ток-шоу «Большой город»

20 июля 2024 12:46
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Лето в Беларуси: аномальная жара, рекордные ливни, грозовой фронт, ураган, тысячи поваленных деревьев, гектары пострадавших лесов, разрушения и даже жертвы разгула стихии. Гибнут люди в водоемах. Как пережить высокую температуру, обезопасить себя от перегрева и чрезвычайных происшествий, связанных с погодой?

Эту тему обсудили гости ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра в 10 утра.

Жара, рекордные ливни, ураган. Как уберечься от сюрпризов погоды? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Погода бьет рекорды по всем фронтам: жара, ливни, грозы, порывы ветра. Это нормально?

Жара, рекордные ливни, ураган. Как уберечься от сюрпризов погоды? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Лето для территории Беларуси – самая опасная пора.

Жара, рекордные ливни, ураган. Как уберечься от сюрпризов погоды? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Водная ловушка.

В паркинге на Якуба Коласа более 20 автомобилей оказались затопленными.

Ливень 18 июля. Продолжение следует? Как минимизировать последствия, если ты оказался за рулем автомобиля в потоке уличной реки.

Жара, рекордные ливни, ураган. Как уберечься от сюрпризов погоды? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

– Прямо оставлять автомобиль?
– А что остается делать?

Жара, рекордные ливни, ураган. Как уберечься от сюрпризов погоды? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

У природы нет плохой погоды. А есть небезопасное поведение во время неблагоприятных условий.

Жара, рекордные ливни, ураган. Как уберечься от сюрпризов погоды? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Подход спасательного катера очень затруднен в таких погодных условиях.

Жара, рекордные ливни, ураган. Как уберечься от сюрпризов погоды? Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Как сохранить жизнь и здоровье, избежать негативных последствий? От удара молнии никто не застрахован.

Молния – это электрический высоковольтный ток. У пациента будут множественные ожоги.

И чего ждать от второй половины лета?

Жара, рекордные ливни, ураган. Как уберечься от сюрпризов погоды? Анонс ток-шоу «Большой город»-22

– Жара еще такая будет? Ливни?
– Будет и жара, и холодные периоды, будут и ливни.

Большой город против атмосферных атак. Воскресенье, 21 июля, 10:00.

# Погода в Беларуси # общество

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