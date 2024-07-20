Жара, рекордные ливни, ураган. Как уберечься от сюрпризов погоды? Анонс ток-шоу «Большой город»

Лето в Беларуси: аномальная жара, рекордные ливни, грозовой фронт, ураган, тысячи поваленных деревьев, гектары пострадавших лесов, разрушения и даже жертвы разгула стихии. Гибнут люди в водоемах. Как пережить высокую температуру, обезопасить себя от перегрева и чрезвычайных происшествий, связанных с погодой? Эту тему обсудили гости ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра в 10 утра.

Погода бьет рекорды по всем фронтам: жара, ливни, грозы, порывы ветра. Это нормально?

Лето для территории Беларуси – самая опасная пора.

Водная ловушка. В паркинге на Якуба Коласа более 20 автомобилей оказались затопленными. Ливень 18 июля. Продолжение следует? Как минимизировать последствия, если ты оказался за рулем автомобиля в потоке уличной реки.

– Прямо оставлять автомобиль?

– А что остается делать?

У природы нет плохой погоды. А есть небезопасное поведение во время неблагоприятных условий.

Подход спасательного катера очень затруднен в таких погодных условиях.

Как сохранить жизнь и здоровье, избежать негативных последствий? От удара молнии никто не застрахован. Молния – это электрический высоковольтный ток. У пациента будут множественные ожоги. И чего ждать от второй половины лета?