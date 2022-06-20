Премьер-министры Беларуси и Узбекистана ознакомились с деятельностью ПВТ

Новости Беларуси. К заседанию Евразийского межправительственного совета приурочен визит премьер-министров Беларуси и Узбекистана в Парк высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роман Головченко и Абдулла Арипов ознакомились с деятельностью парка, правовыми условиями работы в ПВТ, разработками его резидентов.

Роману Головченко и Абдулле Арипову представили проекты и показали самый последний инновационный урожай технологического центра. Есть здесь, например, платформа мониторинга качества воздуха для городов и промышленных территорий, программный комплекс обработки и хранения медицинских диагностических изображений. А еще ответ науки на западные санкции – отечественная система безналичных платежей, которая уже работает в десятках зарубежных стран.