Прямой эфир

Премьер-министры Беларуси и Узбекистана ознакомились с деятельностью ПВТ

20 июня 2022 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К заседанию Евразийского межправительственного совета приурочен визит премьер-министров Беларуси и Узбекистана в Парк высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роман Головченко и Абдулла Арипов ознакомились с деятельностью парка, правовыми условиями работы в ПВТ, разработками его резидентов.  

Премьер-министры Беларуси и Узбекистана ознакомились с деятельностью ПВТ-1

Роману Головченко и Абдулле Арипову представили проекты и показали самый последний инновационный урожай технологического центра. Есть здесь, например, платформа мониторинга качества воздуха для городов и промышленных территорий, программный комплекс обработки и хранения медицинских диагностических изображений. А еще ответ науки на западные санкции – отечественная система безналичных платежей, которая уже работает в десятках зарубежных стран.  

Премьер-министры Беларуси и Узбекистана ознакомились с деятельностью ПВТ-4

Главы правительств обсудили прикладное значение разработок. Самые передовые из них воплощены на практике и могут уже сегодня не только решать серьезные экономические проблемы, но и спасать жизни людей.  

# Парк высоких технологий в Минске # общество # Роман Головченко # Абдулла Арипов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Надо заниматься озимым ячменем. Это нас спасёт»
20 июня 2022 10:54

Лукашенко: «Надо заниматься озимым ячменем. Это нас спасёт»

«Я не дам вырубить, вместе со мной только». Как модернизация придомовой территории обернулась целой трагедией?
20 июня 2022 09:16

«Я не дам вырубить, вместе со мной только». Как модернизация придомовой территории обернулась целой трагедией?

Цитрусы, виноград и даже ананасы. Что любил выращивать Михаил Клеофас Огинский в оранжерее?
20 июня 2022 09:10

Цитрусы, виноград и даже ананасы. Что любил выращивать Михаил Клеофас Огинский в оранжерее?