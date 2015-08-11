Новости Беларуси. Беларусь и Пакистан планируют выполнять совместные научные проекты и обмениваться студентами. Меморандум о взаимопонимании подписан между БГУ и учебными заведениями исламской республики. Документы будут способствовать реализации программ по обмену, а также созданию научных и образовательных проектов, проведению семинаров и конференций.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:

Пока у нас недостаточные контакты я бы сказал. В БГУ всего обучается несколько человек из Пакистана. Учитывая и потенциал, и большую очень страну, у нас больше могут учиться пакистанских граждан и наши, чтобы ездили, смотрели этот мир. Будем стараться по всем направлениям развивать сотрудничество. Я имею в виду и образовательные, и научные, и культурные, поэтому мы уверены, что этот визит, эти соглашения подталкивают наши университеты, наше образование к более тесному сотрудничеству.

11 августа премьер-министр Пакистана удостоен звания почетного профессора БГУ. Диплом и мантию Навазу Шарифу вручили в ректорате ведущего белорусского вуза. Высокий гость удостоен этого звания за личный вклад в укрепление и развитие всесторонних дружественных отношений между исламской республикой и Беларусью. Отметим, ранее диплом «Почетный профессор БГУ» вручался президентам Индии, Азербайджана, Туркменистана и Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.