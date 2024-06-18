Более 500 бойцов студотрядов встретятся на открытии третьего трудового семестра в Минске

Одно из самых знаковых мероприятий для белорусских студотрядов. Республиканское открытие третьего трудового семестра состоится сегодня, 18 июня. Церемония пройдет на площади Государственного флага в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице собираются полтысячи участников движения. Торжество начнется вручением путевок штабам трудовых проектов. В Национальной библиотеке Беларуси будет подписано положение о проведении совместной с российскими студотрядами патриотической акции «Мы помним! Мы гордимся!». Сегодня же на объекте реконструкции стадиона «Трактор» бойцы примут участие в акции «ТрудКрут». Всего этим летом заявки на работу в отрядах подали почти 30 тысяч человек.