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Более 500 бойцов студотрядов встретятся на открытии третьего трудового семестра в Минске

18 июня 2024 07:14
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Одно из самых знаковых мероприятий для белорусских студотрядов. Республиканское открытие третьего трудового семестра состоится сегодня, 18 июня. Церемония пройдет на площади Государственного флага в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 500 бойцов студотрядов встретятся на открытии третьего трудового семестра в Минске-1

В столице собираются полтысячи участников движения. Торжество начнется вручением путевок штабам трудовых проектов. В Национальной библиотеке Беларуси будет подписано положение о проведении совместной с российскими студотрядами патриотической акции «Мы помним! Мы гордимся!». Сегодня же на объекте реконструкции стадиона «Трактор» бойцы примут участие в акции «ТрудКрут». Всего этим летом заявки на работу в отрядах подали почти 30 тысяч человек.

# Студенты # общество

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