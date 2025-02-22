Премьер-министр Беларуси в Катаре! Как будем развивать отношения с одной из самых богатых стран мира?

А сейчас на Ближний Восток, в небольшое государство, население которого лишь немного превосходит Минск. Но именно эта страна в топе богатейших и наиболее успешных в мире. Катар «взлетел» на мировой пьедестал не только из-за огромных запасов нефти и газа, но в первую очередь благодаря ультрасовременной промышленности по переработке углеводородов и, соответственно, экспорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот эта та позиция, где Беларусь и Катар, разумеется, видят большой потенциал для сотрудничества. Но куда важнее то, что Минск и Доха одинаково или по схожим принципам смотрят на мировую повестку. И именно поэтому в этом ближневосточном государстве Беларусь видит одну из точек опор на дальней дуге. И именно в Катар из африканской Уганды отправилась белорусская делегация во главе с премьер-министром. Намерены ли Минск и Доха поднять планку отношений? Глеб Прокофьев передает с побережья Персидского залива.

Катар – сегодня это одна из самых богатых стран мира. Но еще в середине прошлого века ее роль в глобальной экономике была незначительной. Все изменилось с началом добычи «черного золота». Сейчас государство – один из мировых лидеров нефтегазовой отрасли.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Путь от пустынных деревень до люксового мегаполиса Доха прошла очень быстро. Небоскребы, технологичные, умные жилые кварталы, многоуровневые развязки, метро с автопилотами. Сегодня это современный крупный город, который стал еще местом притяжения деловых кругов. Его называют экономическим центром Катара. В Дохе расположены штаб-квартиры крупнейших компаний страны. Здесь каждый день заключаются сделки на миллионы долларов. Но государство на берегу Персидского залива привлекательно не только для бизнеса, но и для туризма.

Алексей Малафей, временный поверенный в делах Беларуси в Катаре:

Только в 2024 году количество туристов, которые прилетели в Беларусь, составило 7 тысяч человек. А в 2023 году еще 3 тысячи человек. То есть в общей сложности «Белавиа» привезла в Катар, и наши туроператоры, около 10 тысяч туристов. Работаем над тем, чтобы полетная программа расширялась, то есть рейсы осуществлялись чаще, чтобы они были не только из Минска, но и из других наших городов. Жаркий климат и практически отсутствие пресный воды. Из-за сложных погодных условий сельское хозяйство в Катаре развито слабо. И здесь мы подставляем плечо своему партнеру, помогая обеспечить продовольственную безопасность. На местных прилавках белорусская продукция: сыры, творог, сметана, красная рыба. Товары востребованы у местных и особенно любимы у проживающих здесь наших соотечественников.

– Вы купили белорусские сырки. Почему именно они?

– Хочется дом вспомнить.

– Из Беларуси?

– У меня бабушка оттуда, да.

– А каких продуктов здесь не хватает?

– Творог есть, но он очень дорогой. Творог, гречка, сметана, кефир. А уже на следующей неделе на полках катарских магазинов появятся белорусские чипсы. Пока небольшая партия – 2200 ящиков. С семью различными вкусами.

Антуан Хайрлала, директор по продажам дистрибьюторской компании (Катар):

В этих белорусских чипсах привлекла упаковка. Ну и ингредиенты высокого качества, плюс нас еще и порадовала цена. Конкуренция, конечно, в этом сегменте серьезная. Но мы работаем с другими белорусскими продуктами и знаем, что ваше продовольствие по качеству одно из лучших в мире. Беларусь и Катар намерены укреплять сотрудничество. Сегодня в аэропорту Дохи приземлился правительственный борт. В ходе визита партнеры планируют открыть новые горизонты взаимодействия.