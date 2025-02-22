Жители села Старое в Ровненской области на западе Украины устроили протест на границе с Беларусью против блокпостов украинских пограничников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты требуют, чтобы Киев распорядился закопать рвы и свернуть колючую проволоку, которой военные огородили населенный пункт. Местные жители убеждены, что во всех этих якобы защитных мерах нет никакой необходимости. Хотя власти несколько лет запугивают местных жителей «белорусской угрозой», украинцы видят, что на границе отсутствуют какие-либо формирования белорусской армии. Это не раз подтверждалось и представителями нашей страны.

Дмитрий Василец, общественный деятель (Украина):

Никто нападать на Украину Зеленского точно не собирается, особенно с территории Беларуси. А вот главная причина, почему там, на границе, со стороны территории, подконтрольной режиму Зеленского, и колючая проволока, и минные поля, и заграждения, и наряды, и различные военные, и прочие банды тецекашников, конечно, в первую очередь связано с тем, что сейчас Украина Зеленского представляет такой большой натовский концлагерь, из которого невозможно сбежать. И, конечно, люди очень хотят сбежать оттуда правдами и неправдами, хотят вырваться за границу, где действуют хоть какие-то законы и эти люди могут рассчитывать хоть на какие-то права.