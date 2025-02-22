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В Париже +13, в Москве облачно и до -3 – погода в Европе в конце февраля

22 февраля 2025 14:49
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В Париже +13, в Москве облачно и до -3 – погода в Европе в конце февраля-2

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными осадками. Средний температурный показатель в Париже составит +13 градусов. В Вене облачно, +6, возможен небольшой дождь. В Риме ожидается +15. В Мадриде, сохранится умеренное тепло до +14 градусов. В испанской столице без существенных осадков.

В Париже +13, в Москве облачно и до -3 – погода в Европе в конце февраля-4

В Болгарии в дневные часы столбики термометров опустятся до нуля, существенных осадков не ожидается. Снежно на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет -3. 8 со знаком плюс будет отмечено в Афинах, облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь.

В Париже +13, в Москве облачно и до -3 – погода в Европе в конце февраля-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге без осадков и ожидается до +4 в дневные часы. В Вильнюсе +2. В Варшаве без дождя, столбики термометров поднимутся до +4. -2 в Киеве, без осадков. В Москве -3, облачно с прояснениями.

# Погода

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