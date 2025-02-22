«Задача – встряхнуть страну». Брестская область уже приступила к весенним полевым работам

Текущий год и предстоящая пятилетка в Беларуси должны отличаться не только высоким качеством товаров и услуг, но и строгой исполнительской дисциплиной. Только благодаря этим слагаемым мы получим эффективную экономику и достойный уровень жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такова тональность заявлений и требований Александра Лукашенко на выездном семинаре по сельскому хозяйству с участием ученых, управленцев и аграриев. И эта встреча стала, по сути, большим мастер-классом для тех, кто работает на земле.

Календарь отсчитывает последние дни февраля, а значит, на низком старте весенне-полевые работы. И от слаженности всех участников процесса сейчас будет зависеть конечный результат – те самые «золотые миллионы», которые будем считать вместе уже под занавес лета.

Таковы жесткие требования и к животноводству. Ведь производство и переработка молока и мяса – флагманская отрасль национальной экономики, которая, по сути, определяет лицо Беларуси на мировом рынке продовольствия.