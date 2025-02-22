«Задача – встряхнуть страну». Брестская область уже приступила к весенним полевым работам
Текущий год и предстоящая пятилетка в Беларуси должны отличаться не только высоким качеством товаров и услуг, но и строгой исполнительской дисциплиной. Только благодаря этим слагаемым мы получим эффективную экономику и достойный уровень жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такова тональность заявлений и требований Александра Лукашенко на выездном семинаре по сельскому хозяйству с участием ученых, управленцев и аграриев. И эта встреча стала, по сути, большим мастер-классом для тех, кто работает на земле.
Календарь отсчитывает последние дни февраля, а значит, на низком старте весенне-полевые работы. И от слаженности всех участников процесса сейчас будет зависеть конечный результат – те самые «золотые миллионы», которые будем считать вместе уже под занавес лета.
Таковы жесткие требования и к животноводству. Ведь производство и переработка молока и мяса – флагманская отрасль национальной экономики, которая, по сути, определяет лицо Беларуси на мировом рынке продовольствия.
Как под линейку и будто на парад. Строй техники едва ли не армейский. Оно и понятно – время техосмотра. Пока, правда, внутреннего, в хозяйстве.
Игорь Онискевич, механизатор сельхозпредприятия «Остромечево»:
В первую очередь, это безопасность для движения по дорогам общего пользования. А в поле мы все равно пойдем, куда мы денемся. Через неделю потеплеет и пойдем.
Финально протестирует технику 25 февраля. Пока главный инженер хозяйства «Остромечево» прислушивается к каждому звуку и убеждается в исправности рабочих лошадок. Проверит 381 единицу техники. Шутка ли? Мелочей быть не может.
Олег Игнатчик, главный инженер сельхозпредприятия «Остромечево»:
Техника покрашена, подготовлена, восстановлены все узлы, которые были необходимы. Как говорят, готовь сани летом. Так и у нас. Как подготовим, так и будем работать. А от этого зависит многое. Это сроки работы как в аграрной отрасли, так и в остальном.
Именно такой концентрации и дисциплины от руководителей на местах требует Президент. Причем это касается не только готовности техники – затягивать с ремонтами нельзя – а комплексно всей работы хозяйств: от зимовки и содержания скота до весенних полевых работ. Расслабиться, значит, отстать. Это слишком дорогая цена в нынешних геополитических условиях.
Белорусское продовольствие – одна из самых высокодоходных отраслей. Помощники и уполномоченные по регионам должны стать не просто глазами и ушами Президента на местах, а гарантами соблюдения порядка и железной дисциплины.
Лукашенко: наша задача – встряхнуть страну, чтобы не было спячки! Подробности.
В Брестской области уже приступили к весенним полевым работам. Первой вышла техника на подкормку луговых и многолетних трав калийными удобрениями. Мороз держит почву. И в этом есть плюс.
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