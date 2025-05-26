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Премьер-министр Беларуси прибыл с рабочим визитом в Татарстан

26 мая 2025 10:34
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Премьер-министр Беларуси прибыл с рабочим визитом в Татарстан. Александр Турчин планирует посетить ключевые промышленные предприятия Набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси прибыл с рабочим визитом в Татарстан-2

Также состоится рабочая встреча с главой республики. Стороны обсудят перспективы дальнейшего развития сотрудничества. Татарстан является одним из важных экономических партнеров Беларуси среди российских регионов. Республика занимает 9 место по товарообороту и 8 по объемам экспорта.

# Беларусь-Россия # Александр Турчин

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