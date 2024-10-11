Премьер-министр Беларуси посетил археологический комплекс на Менке, где планируют открывать музей

История, традиции и культура страны напрямую влияют на принятие решений в современной Беларуси, поэтому мы всегда стараемся докопаться до сути. В прямом смысле слова. Масштабные раскопки на реке Менке продолжаются уже два года и открыли ученым много ценных артефактов, которые могут изменить летопись столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По окончании раскопок на городище будет построен музей. Об этом журналистам заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко после посещения археологического комплекса. Работы здесь в корне изменили представление о многих страницах истории Минска. Находки указывают на то, что древний Минск зародился не на Немиге, как считалось долгие годы, а на реке Менке. Это значит, что город гораздо древнее своего первого летописного упоминания в 1067-м. В XI веке он имел довольно высокий статус. Здесь находились представители власти, дружина и торговое поселение. 2025 год станет финальным для основной массы крупных работ. Однако раскопки будут продолжены и в дальнейшем.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Очень важно сейчас переходить к описанию, классификации находок, к сопоставлению их с находками на территории нынешнего Минска, на Минском замчище. То есть это уже переходит из археологического в большой научно-практический проект, который тоже надо завершить перед тем, как перейти полноценно к музеефикации этого объекта.