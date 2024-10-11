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Варшава аннулировала паспорт бывшего судьи Томаша Шмидта

11 октября 2024 16:59
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Варшава не церемонится со своими гражданами. Польский диссидент, бывший судья Томаш Шмидт, бежавший в Беларусь из-за преследования на родине, лишился паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшава аннулировала паспорт бывшего судьи Томаша Шмидта-2

Польские власти аннулировали документ в нарушение собственного же законодательства. Так как паспорт по-прежнему на руках у его владельца и действителен до 2032 года, Томаша Шмидта должны были предупредить о планируемой процедуре и дать возможность защитить свои права.

Этого, конечно, не сделали, в очередной раз показав миру, как в Польше вершат правосудие, а точнее – беззаконие в отношении неугодных, тех, кто осмелился во всеуслышание говорить такую неудобную для правящих верхов правду.

# Международная политика

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