Варшава аннулировала паспорт бывшего судьи Томаша Шмидта

Варшава не церемонится со своими гражданами. Польский диссидент, бывший судья Томаш Шмидт, бежавший в Беларусь из-за преследования на родине, лишился паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские власти аннулировали документ в нарушение собственного же законодательства. Так как паспорт по-прежнему на руках у его владельца и действителен до 2032 года, Томаша Шмидта должны были предупредить о планируемой процедуре и дать возможность защитить свои права.

Этого, конечно, не сделали, в очередной раз показав миру, как в Польше вершат правосудие, а точнее – беззаконие в отношении неугодных, тех, кто осмелился во всеуслышание говорить такую неудобную для правящих верхов правду.