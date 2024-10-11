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Певица Ирина Дорофеева призналась, откуда у неё любовь к музыке

11 октября 2024 16:12
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Передается ли меломания по наследству? Возможно, генетически – нет. Наверняка, всем известно, что в поющих, музыкальных семьях чаще вырастают профессиональные певцы и музыканты. Об этом рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Певица Ирина Дорофеева призналась, откуда у неё любовь к музыке-2

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я думаю, что любовь к музыке у меня появилась благодаря моим родителям, конечно, семье, чувству гармонии, которое всегда царило. Это любовь между папой и мамой, постоянное внимание ко мне. И я могу сказать, что мама была прекрасной певуньей. Начиная с колыбельных песен, я все помню, все песенки детства. И прекрасно пел папа. Даже будучи директором училища культуры, он выступал, занимался пением в хоре. У них был хор директоров, и он как на работу ходил, по-моему, раз в неделю петь.

Подробности в видео.

# Ирина Дорофеева # Музыка

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