Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о разработке и производстве самолёта «Освей»

Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о разработке и организации серийного производства самолета «Освей». Александр Лукашенко подписал закон, который дает зеленый свет знаковому проекту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ позволяет создать в Беларуси условия для формирования собственной авиастроительной отрасли. Это результат договоренностей, достигнутых ранее на высшем уровне между главами двух стран. Производственной площадкой для выпуска легкого 19-местного турбовинтового самолета «Освей» определен Авиационный ремонтный завод в Барановичах.