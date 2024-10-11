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Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о разработке и производстве самолёта «Освей»

11 октября 2024 16:57
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Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о разработке и организации серийного производства самолета «Освей». Александр Лукашенко подписал закон, который дает зеленый свет знаковому проекту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о разработке и производстве самолёта «Освей»-2

Документ позволяет создать в Беларуси условия для формирования собственной авиастроительной отрасли. Это результат договоренностей, достигнутых ранее на высшем уровне между главами двух стран. Производственной площадкой для выпуска легкого 19-местного турбовинтового самолета «Освей» определен Авиационный ремонтный завод в Барановичах.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия

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