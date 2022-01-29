«Прекрасно не только чувствовать красоту момента, но уметь и передать её». Художница рассказала о своём призвании

Влада Родовская, корреспондент:

Доброе утро, меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть к художнице Ольге Милашевич.

Ольга Милашевич – художник, занимается живописью уже более 7 лет, работает преимущественно в стиле импрессионизма и реализма. Работы Ольги представлены в отечественных и зарубежных онлайн-галереях. Влада Родовская:

Доброе утро, расскажите, почему и как вы начали рисовать?

Ольга Милашевич, художник:

Я помню, когда я была маленькая, в детстве, папа рисовал картины, натюрморты, я проходила мимо, не смотрела, мне было неинтересно. Потом я узнала, что папа не единственный художник в семье. Я вспоминаю черную июньскую ночь в Санкт-Петербурге, и я сижу в автомобиле, за окном автомобиля дождь, а рядом человек, в которого я влюбляюсь. И капли дождя стекают по стеклу автомобиля, в них отражаются огни разводных мостов. Я думаю, как было бы прекрасно, не только чувствовать красоту этого момента, но уметь и передать ее. Влада Родовская:

Что вдохновляет вас на написание картины? Ольга Милашевич:

Кто-то может просто посмотреть на какую-то красивую птичку или ящерку. А для меня это персонаж со своим характером, со своим взглядом. И путешествие – это моя вторая страсть, наряду с живописью. Раньше, когда я была в поездках, я много фотографировала. Сейчас я много фотографирую и много пишу. На основе фотографий я потом пишу картины уже дома. Влада Родовская:

Как вы считаете, необходимо ли профессиональное художественное образование? Ольга Милашевич:

Я считаю, что база, основа должна быть. Это важно. Потому что если ты не умеешь, не знаешь основ, тебе будет сложно изобразить то, что ты чувствуешь, что ты хочешь передать. Хорошо, когда есть возможность учиться в академии. Но даже если этого нет, сейчас есть другие варианты обучения, получения необходимых навыков. Например, онлайн-обучение.

Влада Родовская:

Что больше всего вам нравится писать? Ольга Милашевич:

Пейзажи, горы, деревья, птицы. Я очень люблю писать с натуры. Работа на пленэре не сравнится с работой по фотографии. Во-первых, человеческий глаз различает намного больше оттенков, цвета, полутонов, чем глаз фотоаппарата. А во-вторых, это ощущение ни с чем не сравнить, когда ты буквально сливаешься с природой, с мотивом. Когда ты просыпаешься в 4 часа утра, чтобы пойти в мокрый луг, от дождя мокрый, от росы, и написать рассвет. Когда ты смешиваешь снег с красками на палитре. Когда ты ощущаешь ветер в волосах. Когда ты чувствуешь капли дождя или водопада на своих щеках. За это я люблю пленэр. Влада Родовская:

Продолжите фразу: я никогда не нарисую... Ольга Милашевич:

То, что мне не нравится. Хотелось бы так сказать, но отчасти это правда, чаще всего. Я считаю, что художник должен писать то, что ему близко. Я недавно отказалась от предложения написать картину с изображением долларовой купюры.