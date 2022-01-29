Певица, модель и педагог по вокалу. В рубрике «Таланты Беларуси» рассказываем про «Королеву студенчества – 2021» из Минска

Стюша Тайм, блогер:
А мы продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня мы познакомимся с Илоной. Илона модель, певица и педагог по вокалу.
Стюша Тайм, блогер:
А мы продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня мы познакомимся с Илоной. Илона модель, певица и педагог по вокалу.
Илона Жегждрынь, певица, модель:
Все верно.
Стюша Тайм:
Илона, расскажи, с чего все начиналось? Как давно ты занимаешься вокалом?
Илона Жегждрынь:
Вокалом я занимаюсь, наверное, с самого садика, как только пошла. С 5 лет. Меня потом отдали в музыкальную школу, где я успешно окончила 5 классов, после я поступила в музыкальный колледж Лидский, государственный, народный вокал, поэтому я преподаю народный вокал.
Стюша Тайм:
Я знаю, что ты пишешь авторские песни. Расскажи немного об этом.
Илона Жегждрынь:
Пишу я, наверное, с 10 лет. Но там были такие детские песенки. По дороге со школы шла и что-то сочиняла. А потом занялась в колледже более серьезно своими песнями. И они были всегда на любовную тематику.
Стюша Тайм:
Я знаю, ты носишь почетный титул «Королева студенчества – 2021» города Минска. Как ты попала в модельную сферу?
Илона Жегждрынь:
Начиналось все с различных модельных кастингов, в разных агентствах, потом БРСМ университета культуры пригласил поучаствовать в конкурсе «Королева студенчества». Был этап сначала в университете, был кастинг, где я благополучно прошла, и уже потом был городской этап.
Стюша Тайм:
Ты упомянула БРСМ. Я знаю, что ты активистка. С чего начиналась дружба с этой организацией?
Илона Жегждрынь:
У нас в школе активно велась деятельность БРСМ. Я старалась во всяких мероприятиях участвовать, благотворительных в том числе. Мы ездили к ветеранам, помогали, когда поступила в университет культуры, там очень развита деятельность БРСМ, меня просто приглашали на различные мероприятия, где я по возможности старалась участвовать, и на различных концертах быть ведущей, на благотворительные какие-то акции ездила. Мне это нравится.
Стюша Тайм:
Нас смотрят телезрители, телезрительницы, возможно, которые хотят попасть в модельную сферу. Расскажи, есть ли какие-то стандарты, параметры? Сколько раз должны сказать нет, чтобы уже понять, что все, ты точно не подходишь, точно нет смысла дальше пытаться?
Илона Жегждрынь:
Сейчас в нашем мире очень развита модель инстаграмная. В принципе, моделью может стать, мне кажется, любая девушка. Когда мы говорим о таких конкурсах, как «Мисс Беларусь», например, то там есть определенные параметры, то есть рост от 170, примерно, грубо говоря, 90-60-90.
Стюша Тайм:
Есть ли конкуренция между девушками на таких конкурсах?
Илона Жегждрынь:
Конкуренция в любом случае есть, на любом из конкурсов, будь то вокальный, будь то модельный. Конкуренция есть, но просто она здоровая.
Стюша Тайм:
Как справиться с волнением?
Илона Жегждрынь:
Вообще, я всегда делаю упражнения на дыхание диафрагмальные. Это, наверное, связано с тем, что я преподаю вокал. И мне как-то легче. Также настраиваемся всегда только на лучший исход, на позитив, потому что в любом случае, если это ваше место, вы обязательно будете там находиться.
Стюша Тайм:
Как быть красивой?
Илона Жегждрынь:
Для меня красота – это прежде всего красота, которая идет отсюда, изнутри. Если человек приятен в общении, если он хорош внутренне, духом, если он всегда готов прийти на помощь, и все другие хорошие качества, то мне кажется, это самый красивый человек.
Стюша Тайм:
Пару слов нашим телезрителям, которые будут нас смотреть. Что бы ты хотела пожелать?
Илона Жегждрынь:
Я бы хотела пожелать, чтобы вы наслаждались каждой минутой своей жизни. Чтобы находили радость в мелочах и шли всегда к своей цели, несмотря ни на что.