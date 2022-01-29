В Беларуси теперь есть робот-экскурсовод. Послушайте, как разговаривает Мироша

Новости Беларуси. Первый в Беларуси робот-экскурсовод. В Брестском областном краеведческом музее презентовали новый проект. Теперь экскурсии по выставочным залам там проводит робот Мироша. Его создали не без помощи учебно-научной лаборатории Брестского технического университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безопасный и дружелюбный, он запрограммирован уважать и ценить посетителей, отвечать на вопросы о каждом экспонате и вести за собой. Заряжать Мирошу нужно раз в неделю. Робот пока говорит с акцентом, но студенты-разработчики обещают усовершенствовать речь. Время экскурсии первого в Беларуси робота-экскурсовода составляет 15 минут и охватывает три зала музея. Но в будущем Мироша сможет сопровождать туристов по всем экспозициям.

Вадим Оводок, студент Брестского государственного технического университета:

Самым сложным было редактировать речь Мироши. Он не понимает русский язык, понимает машинный, и, к сожалению, в некоторых местах у него неправильная интонация, неправильные ударения. На конкретно эту работу у нас ушло больше всего времени.

Анастасия Кот, студентка Брестского государственного технического университета:

Робот – это компьютер, его нужно программировать и обучать. В этом роботе заложен еще искусственный интеллект. Программу мы пишем, чтобы он перемещался по конкретным точкам. Мы задаем конкретные точки, и он по ним ездит. А искусственный интеллект нужен для того, чтобы он, допустим, понимал, когда он натыкается на какое-то препятствие, и просил человека отойти. Либо он может слушать звук и отвечать на него.

Алексей Митюков, директор Брестского областного краеведческого музея:

Будет выделен один специальный день, чтобы робот был экскурсоводом в нашем музее – такой кибердень. Робот будет проводить экскурсии вместо людей. Ну а география движения и следующие залы – будем вместе с нашими коллегами из техуниверситета над этим работать.