Новости Беларуси. Первым делом пассажиры. Прекращение сотрудничества «Белавиа» с «Трансаэро» не повлияет на качество работы белорусских авиалиний. Договор о совместных рейсах по ряду маршрутов был прекращен из-за финансовых трудностей российской стороны. Впрочем, ни на количестве, ни на географии пролетов это никак не отразится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Терентьева, начальник агентства пассажирских перевозок авиакомпании «Белавиа»:

Авиакомпания «Белавиа» имеет интерлайн-соглашения более чем с 50 авиаперевозчиками. Я думаю, что пассажиры не пострадают. Если пассажир имеет билет с использованием бланка авиакомпании «Трансаэро», в этом случае компания «Белавиа» не сможет принять пассажира к перевозке, а порекомендует обратиться с этим билетом по месту его покупки. Что будет иметь пассажир? Пассажир сможет приобрети билет по минимальной стоимости по маршруту Минск – Москва на рейс авиакомпании «Белавиа» и на бланке авиакомпании «Белавиа».

Остановили продажу билетов на самолеты «Трансаэро» и ряд туроператоров, которые также компенсируют все неудобства своим клиентам.

Билеты, приобретенные до 15 декабря, действительны на рейсы других авиакомпаний. За более поздние предусмотрены выплаты в размере их полной стоимости. Деньги вернут и в случае отмены рейса.