«Предупреждение пожаров и гибели людей от них». В Беларуси стартует профилактическая акция МЧС

Новости Беларуси. «За безопасность вместе». 10 апреля в Беларуси начинается республиканская профилактическая акция, цель которой – предупреждение пожаров и гибели от них людей в жилищном фонде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Сивчак, первый заместитель начальника главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:

Также подключены иные субъекты профилактики: органы внутренних дел, социальной защиты, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, Госэнергогазнадзора, Белорусского добровольного пожарного общества. Целью данной акции является просвещение граждан в вопросах безопасности жизнедеятельности для исключения возникновения пожаров и гибели людей от них. Основной акцент в данной работе будет сделан на домовладениях социально незащищенных категорий граждан, таких как одинокие и одиноко проживающие инвалиды и семьи, где дети находятся в социально опасном положении.

В преддверии праздника 9 Мая мы посетим наших ветеранов и участников Великой Отечественной войны. В ходе обследований мы посмотрим состояние печного отопления теплогенерирующих агрегатов, наличие и работоспособность автономных пожарных извещателей, доведем информацию об опасности курения в местах сна, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, а также об опасности оставления детей одних без присмотра.

Акция продлится по 28 апреля. Особое внимание спасатели просят уделить исправности отопительного оборудования и электрической проводки.