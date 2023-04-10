«Предупреждение пожаров и гибели людей от них». В Беларуси стартует профилактическая акция МЧС

Новости Беларуси. «За безопасность вместе». 10 апреля в Беларуси начинается республиканская профилактическая акция, цель которой – предупреждение пожаров и гибели от них людей в жилищном фонде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «За безопасность вместе». 10 апреля в Беларуси начинается республиканская профилактическая акция, цель которой – предупреждение пожаров и гибели от них людей в жилищном фонде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасатели напоминают: начался весенне-летний пожароопасный период. Чтобы повысить уровень культуры безопасности, усилия объединят представители нескольких ведомств.
Василий Сивчак, первый заместитель начальника главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:
Также подключены иные субъекты профилактики: органы внутренних дел, социальной защиты, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, Госэнергогазнадзора, Белорусского добровольного пожарного общества. Целью данной акции является просвещение граждан в вопросах безопасности жизнедеятельности для исключения возникновения пожаров и гибели людей от них. Основной акцент в данной работе будет сделан на домовладениях социально незащищенных категорий граждан, таких как одинокие и одиноко проживающие инвалиды и семьи, где дети находятся в социально опасном положении.
В преддверии праздника 9 Мая мы посетим наших ветеранов и участников Великой Отечественной войны. В ходе обследований мы посмотрим состояние печного отопления теплогенерирующих агрегатов, наличие и работоспособность автономных пожарных извещателей, доведем информацию об опасности курения в местах сна, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, а также об опасности оставления детей одних без присмотра.
Акция продлится по 28 апреля. Особое внимание спасатели просят уделить исправности отопительного оборудования и электрической проводки.