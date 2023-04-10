Прямой эфир

Беларусь и Россия пересмотрят Концепцию безопасности Союзного государства

10 апреля 2023 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алгоритм работы госорганов для защиты от угроз. Задача по переработке Концепции безопасности Союзного государства поставлена на заседании ВГС в Москве президентами Беларуси и России, Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Экономика и безопасность сегодня – краеугольные темы, которые остаются в центре внимания глав наших государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия пересмотрят Концепцию безопасности Союзного государства-1

Документ призван стать алгоритмом работы государственных органов для защиты от существующих по отношению к Союзному государству угроз. Как рассказал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, при актуализации документа учтут опыт работы над Концепцией национальной безопасности нашей страны.

Беларусь и Россия пересмотрят Концепцию безопасности Союзного государства-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Действующая Концепция безопасности Союза – на тот момент Беларуси и России (прошло 25 лет) – вышла за горизонт своего действия. Все положения, которые были заложены 25 лет назад, отработали свое значение. Поэтому, конечно, исходя из этого беспрецедентного переустройства мира, разрушения однополярного и строительства многополярного мира, разрушения той архитектуры безопасности, которая столько лет существовала, а сегодня разрушена, назрела необходимость выработки определения интересов Союзного государства, выработки механизмов противодействия тем вызовам и угрозам и направления прежде всего по сферам действия: как жить, развиваться, существовать и так далее.

Беларусь и Россия пересмотрят Концепцию безопасности Союзного государства-7

Новую Концепцию безопасности Союзного государства после всестороннего обсуждения планируется вынести на утверждение Высшего госсовета, который пройдет в следующем году.

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Александр Вольфович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У православных верующих началась последняя неделя Великого поста
10 апреля 2023 06:25

У православных верующих началась последняя неделя Великого поста

В 2023-м Беларусь планирует увеличить поставки в Россию на 1,5 млрд долларов
09 апреля 2023 20:28

В 2023-м Беларусь планирует увеличить поставки в Россию на 1,5 млрд долларов

Старенькая М3 и вторая кольцевая Минска: сравниваем дорожные покрытия
09 апреля 2023 19:46

Старенькая М3 и вторая кольцевая Минска: сравниваем дорожные покрытия