Беларусь и Россия пересмотрят Концепцию безопасности Союзного государства

Алгоритм работы госорганов для защиты от угроз. Задача по переработке Концепции безопасности Союзного государства поставлена на заседании ВГС в Москве президентами Беларуси и России, Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Экономика и безопасность сегодня – краеугольные темы, которые остаются в центре внимания глав наших государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Действующая Концепция безопасности Союза – на тот момент Беларуси и России (прошло 25 лет) – вышла за горизонт своего действия. Все положения, которые были заложены 25 лет назад, отработали свое значение. Поэтому, конечно, исходя из этого беспрецедентного переустройства мира, разрушения однополярного и строительства многополярного мира, разрушения той архитектуры безопасности, которая столько лет существовала, а сегодня разрушена, назрела необходимость выработки определения интересов Союзного государства, выработки механизмов противодействия тем вызовам и угрозам и направления прежде всего по сферам действия: как жить, развиваться, существовать и так далее.