Скалолазы из Слуцка – призёры областных соревнований

Новости Беларуси. Слуцкие скалолазы стали призерами областных соревнований. Конкурс проходил в Пуховичском районе в два этапа, участвовали четыре возрастные группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в ловкости и скорости на скалодромах состязались юные спортсмены из 16 районов. Для представителей Слуцка это не первая победа – ребята не раз попадали в тройку лучших на соревнованиях различного масштаба. Для этого много и упорно тренируются. Занятия проходят два-три раза в неделю на скалодроме. Здесь составлены маршруты разной сложности.

Алексей Доманский:

Скалолазанием занимаюсь около пяти лет. Начал ходить, понравилось. Сначала так, все-таки пальцы начали болеть, горели. Переборол себя и до сих пор занимаюсь. Требуют большой работы, здесь не может быть, что пришел и сразу получается. Надо приходить и работать все время.

Дмитрий Кравченко, педагог дополнительного образования Слуцкого центра туризма:

Даже исходя, что масштабы скалодрома небольшие, мы, в принципе, боремся за призовую тройку стабильно из года в год. Пробиваются наши дети по скалолазанию и для участия в республиканских стартах.