У православных верующих началась последняя неделя Великого поста

Новости Беларуси. Православные готовятся к Светлому Христову Воскресению. Самый важный, почитаемый и светлый праздник церковного календаря – в ближайшее воскресение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжеству, символизирующему спасение мира и человека, победу жизни над смертью, добра над злом, предшествует последняя неделя Великого поста, которую также называют Страстной седмицей. В эти дни вспоминают страсти христовы – последние дни земной жизни Сына Божьего, в храмах проходят богослужения, повторяющие судьбу пасхальной ночи.