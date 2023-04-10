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У православных верующих началась последняя неделя Великого поста

10 апреля 2023 06:25
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Новости Беларуси. Православные готовятся к Светлому Христову Воскресению. Самый важный, почитаемый и светлый праздник церковного календаря – в ближайшее воскресение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У православных верующих началась последняя неделя Великого поста-1

Торжеству, символизирующему спасение мира и человека, победу жизни над смертью, добра над злом, предшествует последняя неделя Великого поста, которую также называют Страстной седмицей. В эти дни вспоминают страсти христовы – последние дни земной жизни Сына Божьего, в храмах проходят богослужения, повторяющие судьбу пасхальной ночи.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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